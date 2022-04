Několik z nich veřejně protestuje otevřeným dopisem, ostatní se státním podnikem jednají individuálně o nějaké slevě. I po ní však budou pronájmy pro neziskovky neúměrně vysoké.

Ještě několik let zpátky platili vodáci za mola v Církvicích jen pár tisíc. Smlouvy staré tři roky tuto částku prakticky kopírovaly, ale podniku je umožnily zvedat o inflaci. Loni to vystoupalo na 20 tisíc. „Ale koncem léta přišli s tím, že je nová směrnice, a zvedli nám to pětkrát na částku přes sto tisíc korun za rok,“ vykládá Bohumír Korda ze SNJ. „Včera jsme měli výbor a všichni řekli, že nebudeme platit nic a hodíme jim to na hlavu,“ shrnuje Korda jen s lehkou nadsázkou.

Ve vedení Povodí Labe prý novými smlouvami nechtěli nikoho poškodit. „Ale narovnat smluvní vztah odpovídající aktuálním legislativním normám a zvyklostem s oporou cen obvyklých a věstníkových,“ vysvětluje Hana Bendová, mluvčí státního podniku. Tomu už několik spolků z Ústeckého kraje adresovalo otevřený dopis. Přišel i na stůl ministerstva zemědělství, pod který Povodí spadá. Na ministerstvu potvrdili, že dopis obdrželi a připravují odpověď. „Tu nejprve dostanou autoři dopisu,“ říká mluvčí Vojtěch Bílý.

Jak ale Deník zjistil, ministerští úředníci už kvůli nájmům s Povodím Labe jednali. A státní podnik se v uplynulých dnech rozhodl pronajímat mola za polovic vybraným právnickým osobám. „Do této kategorie spadají sportovní kluby, dětské oddíly, obce a podobné subjekty,“ popisuje Bendová s tím, že spolky musí jejich nekomerční charakter doložit ve zvláštní žádosti.

Týká se to i litoměřického spolku Slavoj. Zatímco dříve platili za mola na Labi kolem 40 tisíc ročně, nově měli vydat skoro čtvrt milionu. „To by bylo likvidační. Nicméně po dlouhých vyjednáváních jsme v pátek s Povodím domluvili 50procentní slevu,“ zmiňuje předseda Eduard Šíf. Tomu ale i 120 tisíc přijde moc na to, že mola slouží převážně dětem z veslařského oddílu, kteří jen hodí loď na vodu. „Budeme řešit, jestli se do toho nějak dostaneme,“ říká Šíf s tím, že uvažují o zmenšení mol nebo vyndání některých z vody.

Situaci, ve které jsou vodní sportovci, se znepokojením sledují v České unii sportu (ČUS). „Výše pronájmů od Povodí už nejsou akceptovatelné,“ zlobí Jana Boháče, generálního sekretáře ČUS, který hodlá o problému informovat Národní sportovní agenturu a jednat o něm i s ministrem zemědělství.

„Zaznamenali jsme i na jiných úrovních státní správy, že se český stát chová ke sportu a veřejně prospěšné činnosti naprosto bez zájmu. Je zchátralá sportovní infrastruktura, snižuje se státní podpora sportu, mizí dobrovolní trenéři a funkcionáři, mizí děti z klubů, a do toho státní podniky Povodí od loňska začínají sportovní kluby připravovat o zbytek peněz. Přitom k obcím a městům se Povodí chovají mnohdy vstřícněji. Naše unie opakovaně na tristní situaci v podmínkách pro sport v ČR veřejně upozorňuje, varuje před důsledky, vyzývá politické strany, ale naprosto bez reakce. Všichni politici řeší jen aktuální témata, a systémový rozvoj jednotlivých společenských oblastí, včetně sportu je na okraji zájmu. Ano, i cestou státních akciových společností Povodí (nevíme zda všech pěti, nebo jen některých) začíná být sport šikanován likvidačními cenami nájmů, a kluby vodních sportů tak dotují stát. Kdo o navýšení cen i pro sportovní subjekty rozhodl, nevíme. Některá pracoviště Povodí uvádí, že se jen řídí pokyny. Jejich zřizovatel, ministerstvo zemědělství, o problému pravděpodobně vůbec netuší, protože by to rozhodně nemělo podporovat. I toto ministerstvo má totiž usnesením vlády z roku 2016 ke státní koncepci SPORT 2025 uloženo vytvářet pro sport podmínky. To tedy ministerstvo zemědělství rozhodně nečiní.“

Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu