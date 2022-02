Na otočku z Teplic do osm set kilometrů vzdálené polské Přemyšle v sobotu ráno 26. února vyjela parta kamarádů. Jedná se o lékaře a manažery, kteří z hranic odvážejí válečné uprchlíky. Svých sedm aut už mají naplněných. Vezou v nich do bezpečí kolem dvaceti lidí, převážně žen a dětí.

„Jsou unavení, protože na ukrajinské straně čekali dlouhou frontu. S sebou mají jen příruční zavazadla jako do letadla,“ zmínil Roman Gutsch, který řídí jedno z aut. Už do něj posadil matku se dvěma syny a veze je na jejich přání do Prahy. Do auta se k nim vešel i český student. Byl na cestě z obléhaného Kyjeva domů do Ostravy.

Lidé jsou na útěku před ruskými okupanty. Seskupují se na polské stanici Přemyšl, odkud odjíždějí dále do vnitrozemí humanitární vlaky. Vestibul je plný žen a dětí. Většina můžu byla povolaná do války. Podle Gutsche je plno i na parkovišti před stanicí. „Během hodiny se tam otočí klidně tři plné autobusy. Je tam i hodně lidí, kteří přijeli stejně jako my pomoct,“ doplnil. Podle jeho slov ale běženci nejčastěji směřují do Polska k příbuzným a známým.

Skupina přátel z Teplic se rozhodla pro rychlou akci v pátek a v sobotu ve čtyři ráno už vyrážela. Bylo to takzvaně na blind - pro kohokoli, kdo potřebuje pomoc. Doma už pro ně mají vše přichystané. Ubytují je přechodně na několik dní, než se jich na nějaké úrovni ujme stát.

„Postele už máme povlečené a všechno připravené,“ ohlásila Anna Gutschová, která na výpravu čeká doma. „Budou potřebovat i další věci, kluci, které veze manžel, například z vlaku vystoupili jen v teniskách a lehkých bundách,“ řekla téměř s pláčem.

Akci skupina Tepličanů rozjela kvůli svému roztrpčení, že jdou věci pomalu. „Naštvalo nás, že centralizovaná pomoc začíná až v pondělí. Řekli jsme si, že nemůžeme jen tak sedět na zadku, proto jsme se rozhodli jednat,“ vysvětlila pohnutky Gutschová.

Prvotní starostí bylo, kde všechny lidi ubytovat. Proto zveřejnila na facebooku výzvu. „Trochu se to zvrhlo - spustilo se hotové šílenství solidarity. Ozvala se nám řada domácností i hotelů ze všech krajů republiky,“ potěšilo ji. Prioritou je podle ní ubytovávat uprchlíky v Praze a okolí, aby si mohli vyřídit potřebné doklady na ambasádě a nemuseli přejíždět.

Kromě příprav dočasného azylu Tepličané zajišťovali také materiální sbírku. I ta zaznamenala ze dne na den velký ohlas. V sobotu odpoledne lidé před teplickým zimním stadionem naplnili drogerií, plenami a dalšími věcmi šest dodávek. Prostory pro tuto pomoc poskytl TJ Sokol. Na další organizaci pomoci se zájemci mohou podílet prostřednictvím facebookových stránek Cesta na pomoc lidem v nouzi.