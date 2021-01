Sedmiletá Adélka se narodila do kompletní rodiny jako dvojče zdravého Tadeáška. Nic nenasvědčovalo, že by tomu u holčičky mělo být jinak. Brzy ale začalo mamince Broně být jasné, že je něco jinak. „Nezvládala stejné věci jako zdravý bráška. Stál už na nožkách a Adélka ještě neudržela ani hlavičku,“ vzpomíná maminka. Kolečko lékařských vyšetření nakonec vyneslo tvrdý verdikt. V jednom roce byl Adélce diagnostikován vzácný genetický syndrom Phelan McDermid. Rodině, která se později smrštila jen na mámu a děti, se obrátil život vzhůru nohama.

Pokud se říká, že na nemocné dítě nedokáže nic připravit, v případě Adélky je to pravda dvojnásobná. „Co to všechno pro nás znamená, pořád zjišťujeme, protože stejně nemocných dětí je velmi málo. Neustále nás překvapují různé zdravotní komplikace, které nejsou příliš zjevné, ale dokážou pořádně potrápit,“ vysvětluje Broňka.

Na první pohled vypadá holčička jako její vrstevnice. Po chvíli ale zjistíte, že nechodí, nemluví a nerozumí tomu, co říká okolí. A naopak, s okolím nedokáže komunikovat ani ona. Je plně odkázaná na pomoc druhých, několikrát prodělala i epileptický záchvat.

Adélka Petříková s maminkou a bratříčkem Tadeáškem.

S namáhavou péčí, která je náročná nejen na čas a sebeobětování blízkých, ale především na finance, pomáhá mamince dlouhodobě spolek Srdce na pravém místě. Ten pro leden vytvořil projekt Kdo neskáče, není Čech. „Chceme díky skákání přes švihadlo překonat v součtu 10 000 000 přeskoků, což je přibližný počet obyvatel v České republice,“ vysvětluje předseda spolku Jakub Kohoutek. „S nápadem přišel můj kamarád Dan Polách, který každé ráno skáče přes švihadlo. Navrhl, že zapojíme celou republiku. Pěkně od 1. ledna 2021, znáte to, novoroční předsevzetí,“ přibližuje projekt předseda spolku Jakub Kohoutek.

A jak to funguje? Každý, kdo má chuť skákat, se zaregistruje přes webovou stránku a zaplatí příspěvek 123 korun. Cílem spolku je vybrat minimálně 123 123 korun.

Zúčastnit se mohou jednotlivci, ale i dvou až pětičlenné týmy. Ty postupně zapisují počty přeskoků za jednotlivé dny. Klání je lehce soutěžní, organizátoři by chtěli vyhodnotit nejlepší skokany a odměnit je drobnou cenou.

Do výzvy se zapojil i Michal Dvořák z Teplic. Se švihadlem si rozumí. „Švihadlo jsem si pořídil ještě před tím, než jsem narazil na projekt. Je to dobrý doplněk k běhu – člověk tím piluje dynamickou sílu a výbušnost,“ pochvaluje si.

Výzvu může podpořit výrazně. „Skáču ob den, 20-30 minut. To dělá 2400 až 3600 skoků,“ vypočítává. Ve výzvě pro pomoc Adélce skáče sám, přál by si ale ke švihadlu přivábit svou rodinu. „Což se daří se střídavými úspěchy. Nejvíce to zatím baví mou šestiletou dceru,“ dodává Michal Dvořák.

Cíl překonán!

Celkem se do výzvy k 12. lednu zapojilo 1215 skokanů, kteří ke stejnému datu nasbírali už 11 milionů přeskoků. Vybralo se už téměř 162 tisíc korun. Přestože se plán akce podařilo naplnit, pokračuje dál. „Naší novou výzvou je skákání v převlecích. Myslím, že to může být docela legrace,“ vzkazuje Jakub Kohoutek, který už na facebookové stránky Srdce na pravém místě nahrál video svých přeskoků v ženských šatech.

Syndrom Phelan McDermid

Je způsobený delecí terminální části chromozomu 22.

Projevy syndromu jsou celkové opoždění vývoje, mentální postižení různé tíže, autismus, epilepsie a další zdravotní komplikace.

Podle Phelan-McDermid syndrome foundation se počet lidí s touto nemocí pohybuje po celém světě okolo 2000.