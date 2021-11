Napřed na váhu hříchů a podle výsledku do mučírny nebo k čertově babičce, která si je vyzpovídá. Cesta peklem je jasná a pro všechny stejná. „Hm, hraje na mobilu, pořád je u počítače,“ vypočítává Lucifer v Pekelných dolech u Cvikova hříchy asi osmiletého chlapce a ukládá mu kárání. Jen o chvíli dříve pomalu klesla na váze hříchů o poznání mladší Kristýnka. I ona si musela projít peklem. Lepší místo pro váhu hříchů ani nebylo možné najít. Právě v Pustých kostelech, jak se také Pekelným dolům říká, na takovou váhu vystoupala v pohádce S čerty nejsou žerty Dorota Máchalová. Ta se ale na rozdíl od dětí z pekla již nikdy nedostala.

„Nechceme dětem způsobovat žádná traumata. Takže když vidíme, že se opravdu bojí, tak trošku polevíme. Chceme, aby si to odnesli jako zážitek, ne aby na peklo vzpomínaly s hrůzou,“ říká hlavní pořadatel Daniel Krejčí. Podle jeho slov to některé děti zvládají v pohodě, ale setkávají se i s dětmi v adolescentním věku, které se pekla bojí. Většinu kostýmu, se kterými se děti při své pouti peklem setkají, si lidé okolo Pekelných dolů sami připravují, některé doplňují koupenými maskami jako je právě smrtka.

Ten každoročně věnuje se svými přáteli přípravě čtyř víkendů plných chrastění řetězy a rudé pekelné záře přibližně jeden měsíc, na přípravách pracuje okolo pěti lidí. Pro samotnou Mikulášskou v Pekelných dolech je ale potřeba výrazně více lidí, podílí se na ní přibližně 25 herců představujících pekelné postavy nebo Mikuláše s anděly. I kvůli vynaloženému času letos s obavami vzhlíželi k vládním proticovidovým opatřením. Loni se totiž kvůli nim peklo konat nemohlo a jejich dlouhá práce tak přišla vniveč.

Poprvé se Pekelné doly proměnilo v peklo před čtyřmi lety. „Chtěli jsme nějaký wau efekt, protože jsme tu po celou dobu měli krampusáky. Jenže se ukázalo, že je to moc, že bohatě stačí to prostředí,“ popisuje začátky Krejčí. V následujících letech proto na intenzitě ubrali. To ale neubralo na zájmu dětí, kterých každý den pekle projdou desítky. Letos ale bylo nutné kvůli vládním restrikcím stanovit strop, navíc se děti musely předem registrovat. To aby nehrozilo, že se budou hromadit u vstupu do pekla.

Projít si peklem v Pekelných dolech bude možné ještě v neděli 27. listopadu a v sobotu 4. prosince, kdy dorazí i krampusáci. Pak se brána pekelná na rok opět zavře.