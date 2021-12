Z kuchyně se ozývá smích a cinkot plechů jako v pohádce o Popelce. Skupina dívek v kuchařských uniformách kmitá kolem napečených sladkých dobrot, které ještě potřebují ozdobit. Vedle hotových pracen vznikají vosí hnízda. Piškoty, moučkový cukr, změklé máslo, kakao, pět lžic mléka, pět lžic rumu. A nezapomenout žloutek do náplně. Tak to má být. Do Vánoc zbývají dva týdny a v Soukromé hotelové škole Bukaschool v Mostě vrcholí dvoudenní Kurz vánočního cukroví. Kdo ho sní? No přece rodiny studentů.