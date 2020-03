“Dosud bylo testováno 236 pacientů, potvrzeno bylo 5 případů koronaviru,” informoval v úterý 3. března ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Třiapadesátiletá žena byla přijata na infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v neděli. Péči lékařů vyhledala poté, co se v pátek vrátila do České republiky po pobytu v Itálii, konkrétně v rizikovém regionu Benátska. Po příjezdu byla unavená, trpěla horečkou, bolestí svalů a kloubů a kašlem.

“Pacientka zůstane v ústecké nemocnici,” uvedl na tiskové konferenci Vojtěch. Ústecká nemocnice vyhradila pro nemocné koronavirem infekční stanici.

Žena měla pobývat v Itálii ve stejném hotelu, jako první nakažený z Ústeckého kraje. Muž z Děčína je aktuálně v pražské Nemocnici Na Bulovce. Muž s manželkou a dětmi pobýval na lyžařské dovolené ve středisku Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko. Podle informací ministerstva zdravotnictví šlo o skupinu lidí, kteří spolu trávili čas, mělo tam společně pobývat několik rodin. Všechny odborníci sledují a jsou v karanténě.

Pátým případem je spolucestující americké studentky která již byla hospitalizována, je to její spolužačka z univerzity v Miláně. “Je to žena z Ekvádoru, ročník 1999. Dívky absolvovaly stejnou cestou," seznámil s případem ministr Vojtěch.

Mladé dívky letěly z Milána do Vídně, byly ubytovány v hotelu ve Vídni, z Vídně odjely do Budapešti, poté do Brna, odkud přijely autobusem do Prahy. Celou cestu mají lékaři a hygienici zmapovanou a kontaktovali osoby, s kterými se potkali.

"Máme zmapováno, že v autobuse bylo 18 lidí, máme zmapovány již i řidiče taxíku, které je vezly, i číšníka, který je obsluhoval, když se stavily na oběd," dodala pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Dívky jsou v pražské Nemocnici na Bulovce.