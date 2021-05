Obrovský zájem byl o víkendovou jízdu historickým vlakem na Švestkové dráze. Lomoz staré lokomotivy a vysoko se vznášející oblaka páry si ani na jedné zastávce nenechaly ujít záplavy nejmladších i seniorních milovníků starých mašinek.

Parovku „Ventilovku“ si na severočeskou jednokolejku objednala AŽD Praha, která tu zkouší nové technologie. Zařídit takovou parádu nebyla samozřejmost ani pro obrovskou firmu, zabývající se automatizací dopravy v Česku i zahraničí. „Jednoduché to není, ale když se správní srdcaři vezmou za ruce, tak to jde,“ řekl k náročnosti akce do živého vysílání České televize ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Mašinu dotáhla na sever Čech z depa vzdáleného dvě stě kilometrů starší dieselová lokomotiva ve vlastnictví AŽD. „Dnes ještě dost malých dopravců disponuje starším vozovým parkem. A je relativně dostupné mít motorovou lokomotivu na přetah,“ vysvětlil Michal Bednář, který ve východočeském Žamberku provozuje Muzeum starých strojů. Právě z jeho sbírek si Ventilovku AŽD půjčila.

Podobným nostalgickým jízdám s pronajatými parovkami ale zvoní hrana. Po zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) si na hlavních koridorech pára samotná ani nevrzne. A i její převoz skokově zdraží: budou ho moct provést jen lokomotivy vybavené nejmodernějším zařízením. Nadšencům pak nejspíš nezbyde, než si poslední provozuschopné parní lokomotivy vydržovat na malých lokálních tratích. Než tyto trati zruší, nebo ETCS dojde i tam.

Parovka z Žamberka v létě běžně táhne historický expres Kralický sněžník. Turistická linka jezdí každou sobotu z Ústí nad Orlicí do Hanušovic ve spolupráci s Pardubickým krajem. Nadto si občas lokomotivu zblízka či zdaleka objedná někdo na vlastní režii. I přesto musí muzeum dotovat údržbu Ventilovky z příjmů vlastní restaurátorské dílny. Jenom zostřená prohlídka kotle po 6 letech stojí statisíce. Generálka parní lokomotivy po 12-18 letech přijde dokonce na nějakých deset milionů. A to ještě částečně svépomocí, jinak se cena může vyšplhat daleko výš.

Na Slovensko i do Německa

Letos si ale Ventilovku s výjimkou AŽD zatím nikdo nikam nepozval. „Organizátoři se kvůli epidemii a vládním opatřením bojí, že by to nemuselo dopadnout,“ míní Bednář. Parovka z Žamberka přitom byla dosud zcestovalá. Nadšenci ji z východních Čech na objednávky nechali vézt už i na Slovensko, do Německa či Polska.

Jeden z historických vagónů připojených v prvomájovou sobotu za Ventilovkou vypravil na sever Čech pražský Klub historie kolejové dopravy (KHKD). V jeho depu nedaleko Rakovníka mají dokonce tři provozní parní lokomotivy, čtvrtou právě generálkují. Také KHKD půjčuje lokomotivy tuzemským i zahraničním zájemcům, kteří za to zaplatí.

Šéf klubu Jaroslav Křenek má ale letos na stole zatím jen poptávky. Jestli za pronájem parovky někdo i přes vyhlíženou ekonomickou krizi nakonec vysype peníze na stůl, je otázka. Tou ale zatím zůstává i to, zda aspoň Středočeský kraj klubu i letos zadotuje oblíbené letní nostalgické jízdy s párou na trati Kolešovka západně od Prahy. „Nevím, jestli vyjedeme. Peníze od kraje zatím přislíbené nemáme,“ krčí Křenek rameny.

O dosud provozní lokomotivy na páru pečuje kromě několika spolků muzeum Českých drah (ČD) v Lužné u Rakovníka. Jakou prioritu bude mít železniční nostalgie u národního dopravce, ukáží příští léta, možná měsíce. Dopravce už začal šetřit na personálních nákladech. Jeho hospodaření se totiž loni propadlo o 4,1 miliardy korun. „My jsme pro občany zajišťovali základní dopravní obslužnost a náklady s tím spojené nebyly plně kryty tržbami. To je hlavní důvod, proč osobní doprava skončila ve ztrátě,“ vysvětlil ČTK šéf ČD Ivan Bednárik.

Zatím nejbližší vlak s parní lokomotivou „Šlechtičnou“ vypraví Dráhy 22. května na klikaté lokálce Břeclav-Lednice. Nejde o jedinou akci pro příznivce starých mašinek v příštích týdnech, pokud propásli prvomájovou jízdu s Ventilovkou na severočeské Švestkové dráze. Iron Monument Club zve 5. června na akci Parním vlakem na Šumavu se startem na plzeňském hlavním nádraží.

Strojvedoucí na páře si musí umět poradit se vším

Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínPro Františka Paška, který během prvomájové jízdy šéfoval četě na Ventilovce, byly mašinky koníčkem už od dětských let. Práce strojvedoucího na motorových a elektrických lokomotivách ho živí od dospělosti. S párou se před lety začínal učit v Brně, prubířským kamenem pro něj byla jindřichohradecká úzkokolejka. Řemeslo to není jednoduché. „Řídit motorovou nebo elektrickou lokomotivu je asi tak složité jako řídit auto s automatem. Abyste ale mohl řídit parní lokomotivu, musíte ji do puntíku znát. Protože dnes četa, která vyjede s parovkou, nemá žádnou oporu. Není kam zavolat, když se cokoli na trati semele, se vším si musíte poradit,“ popisuje dvorní strojvedoucí Ventilovky. Lidí jako on, s oprávněním řídit parovky, jsou dnes v Česku sice stovky. Ale řada z nich je už v důchodu: s parovkou začínali, když ještě jezdila běžně. Takže těch, kteří s nimi v reálu jezdí, budou spíš jen desítky – jde pouze o ty, kteří občas jezdí nostalgické jízdy, podobně jako Pašek.