Co by měl vědět začátečník, když se chce začít otužovat?

Je důležité to na začátku tzv. nepřepálit. Důležitá je pozvolnost. Ideální varianta pro zahájení otužování je v podstatě konec léta, začátek podzimu. Chodit se pravidelně koupat a jak voda postupně chladne, člověk si zvyká na nižší a nižší teploty.

Dá se to provozovat i doma?

Řada nováčků začíná se studenými sprchami doma, ale těmi také i končí a do ledové vody se nikdy neodváží. Doma hlavně platí, že si může člověk zvykat na chlad tím, že postupně snižuje teplotu sprchy. Ale naopak spousta lidí začíná právě rovnou v zimě ponorem do ledu jako já.

Když už jsme tedy venku, co je dobré vědět před vstupem do ledové vody?

Před vstupem do vody by se člověk měl trochu rozcvičit a následně když vyleze ven, je důležité zacvičit si rozproudit krev a tělo opět rozehřát. Dobré je vzít si s sebou teplý nápoj (to pomáhá spíše psychicky, fyzicky to tělo neohřeje). Zásadní je ale mít s sebou parťáka, který se o vás v případě náhlé indispozice postará. To platí stejně jako v létě, že by se člověk neměl koupat sám. Riziko indispozice není o moc větší než v létě, pokud má člověk zdravé srdce a ve vodě netrhá rekordy.

Je potřeba v tomto případě konzultovat zdravotní stav a předpoklady s lékařem?

Určitě je důležité znát svůj zdravotní stav. Otužování má celkově pozitivní účinky, nicméně intenzivnější otužování v ledové vodě může způsobit problémy lidem, kteří nemají úplně zdravé srdce, mají obtíže s tlakem či ledvinami. Rozhodně doporučuji poradit se se svým lékařem, než se pustíte do otužování.

Existuje nějaká věková hranice, kdy už otužování není vhodné?

Neexistuje. Otužovat se mohou děti i senioři. Je jen potřeba u jednotlivých věkových skupin dbát na fyzické možnosti a opravdu začít pozvolna.

Jsou k tomuto způsobu života potřebné nějaké pomůcky? Kromě plavek případně v zimě… sekera nebo tak?

(Smích) Stačí vám plavky, ručník a pantofle. Tady u nás na severu si řada otužilců vozí v autě standardně sekeru (smích). Ta je potřeba, když led začne sílit, popřípadě když je led hodně silný, tak ruční pilu. My s kamarády jezdíváme v týdnu i na večerní ponory, takže jsme do výbavy zařadili i čelovku. A pak už jen dobrá nálada a odvaha.

Co mám očekávat, když se budu otužování věnovat?

Díky pravidelnému otužování posílíte svojí imunitu, nedělá vám pak potíže přechod mezi zimou a teplem. Mě osobně pravidelné otužování dodává energii. Po každém ponoru se vyplaví hormony štěstí, jako při intenzivním cvičení. Zlepší vám to náladu a v podstatě se zbavíte stresu. Spousta žen si pochvaluje zlepšení pleti díky intenzivnímu prokrvení, muži si pochvalují nárůst hladin testosteronu.

Po jaké době přijdou první změny?

To je individuální, na každého to může působit trochu jinak. Chce to pravidelnost. Já osobně jsem zažil euforické stavy hned po prvním ponoru a od té doby to mám tak pokaždé, když se jdu otužovat. S kolegy z našeho spolku Otužilci Teplice, Davidem Venclem a Milanem Stryjou, jsme se shodli, že otužování se stává pozitivní závislostí. Obecně se hovoří o 1-3 týdnech, nástup je rychlý.

Může mé otužování nějak podpořit jídelníček?

Existují nějaká doporučení, jak upravit svůj jídelníček. Ale tady je asi ideální, aby si každý našel to, co mu vyhovuje. Já se nicméně snažím jíst vyváženě dostatek bílkovin, vitaminů, minerálů.

Co osobně vám otužování přináší?

Vzhledem k tomu, že sportuji, tak díky otužování dochází k lepší regeneraci těla po výkonu. Znatelně mám také neustále lepší náladu, více energie a méně stresu.

Existuje na Teplicku nějaký klub otužilců? Kolik vás je?

V Teplicích jsme s freediverem Davidem Venclem a fotografem Milanem Stryjou založili spolek Otužilci Teplice. Pravidelně chodí přibližně kolem 50 otužilců z Teplic. Ta skupina se ale postupně rozrůstá. V týdnu chodíme po menších skupinkách, o víkendech u jezera Barbora míváme společný skupinový ponor 20 30 lidí.

Je rozdíl v otužování v zimním období a přes léto?

Zima je prostě zima. Když rtuť teploměru klesne k nule, voda mívá mezi 1 4 stupni, což se nedá porovnat s cca 15 stupňovou teplotou na začátku podzimu. V zimě je to intenzivnější a ve vodě také zůstáváte kratší dobu, ideálně kolem 3 6 minut. V létě se člověk méně obléká, třeba večer a otužuje se spíš vzduchem, nebo paradoxně lépe zvládá vyšší teploty, takže někdo vypíná klimatizaci v autě.

Kde se v zimě scházíte?

V zimě se scházíme pravidelně na dvou místech, a to u jezera Barbora nebo u Dlouhého rybníku na Cínovci. Cínovec bývá díky vyšší nadmořské výšce chladnější a dříve zamrzá.

Nastala třeba i doba, kdy jste s tím chtěl přestat?

Ne, takový okamžik nenastal. Naopak, z otužování se pro mě stal životní styl, jsem na něm závislý.

Otužujete i svoji dceru (něco ve stylu filmové scény z populární české komedie S tebou mě baví svět, jak Matýska ponořil tatínek do studené vody)?

Mám pocit, že moje dcera do otužileckého světa vstoupí brzy. Zatím si jen namočila nožičky v chladné vodě, ale vůbec jí to nebylo nepříjemné. Otužování je také o tom, že jste na ten zážitek naladění ve své hlavě, proto se do toho nedá nutit, člověk si musí sám říci, že má chuť to zkusit. Nejlepší je jít příkladem a nebalit děti do oblečení, nenutit je nosit čepice jen kvůli tomu, že je leden. Děti mají lepší termoregulaci než dospělí, kteří ji mají degenerovanou právě oblékáním se více, než je nutné. Rýmu a kašel děti chytnou ve školce a v autobuse, ale ne z ledové vody, to je mýtus.

Kde se s vám mohou případní zájemci spojit?

Pro zájemce o další informace máme webové stránky www.otuzilciteplice.cz a existuje také funguje naše facebooková skupina https://www.facebook.com/groups/otuzilciteplice.