Očkovací autobus přijede hned v úterý 7. září také do Jirkova na Chomutovsku. Na náměstí Dr. E. Beneše bude mobilní tým vakcínu nabízet během koncertu Hornické kapely Severočeských dolů, a to mezi 16. a 18. hodinou.

Týmy z nemocnic Krajské zdravotní postupně dorazí do všech koutů Ústeckého kraje. Zájemcům budou nabízet vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou Janssen od firmy Johnson & Johnson, lidé tak budou mít možnost výběru.

"Očkobus" na výstaviště v rámci expozice Dům 2021 přijel nabídnout vakcínu proti onemocnění covid-19 bez předchozí registrace. Od 10 do 17 hodin tu mobilní tým složený ze zdravotníků z teplické nemocnice naočkoval 56 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.