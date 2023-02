Například křižovatka u někdejšího vědeckého centra mezi Knínicemi a Žďárkem. Tady zemřeli dva lidé, jeden utrpěl těžké zranění a celkový počet všech nehod je téměř pět desítek. Vybudovat zde kruhovou křižovatku přitom nelze, byla by nebezpečná.

Motorkář zemřel. Tragická nehoda uzavřela silnici u Chlumce na Ústecku

Každý, kdo nahlédne do interaktivní mapy nehod na policejních webových stránkách, zjistí, že nehody spojují stejné faktory: nedání přednosti při jízdě z vedlejší silnice, nepřizpůsobení rychlosti počasí a stavu vozovky, špatné předjíždění a nepozornost. Podle odborníka na dopravní bezpečnost a bývalého letitého koordinátora BESIP pro Ústecký kraj Jana Pechouta zde skutečně nejvíce působí lidský činitel. „Na silnici je v tomto úseku daleko vidět. Ono jim připadá, že auto jede pomalu. Řidiči pak spoléhají na to, že to stihnou, a ono to tak není,“ shrnul s tím, že podél silnice nejsou žádné orientační body, kde by bylo vidět srovnání rychlosti.

Řidič, který jede zde nepovolenou rychlostí 110 kilometrů za hodinu, si mnohdy vůbec neuvědomuje, že auto na obzoru může jet stejně rychle, anebo dokonce rychleji. „Nevím, jak by bylo v tomto úseku možné ještě vylepšit dopravní značení. Budeme-li hovořit o vybudování kruhové křižovatky u Knínic, tak ano, bylo by to zpomalení provozu na silnici první třídy. Je to jedno z řešení, ale nevím, co by na to řekli experti na dopravu. Už nyní se tu dají najít příčné pruhy, zvýrazněná stopka, jsou tu balisety, jelikož podél silnice stávaly kamiony,“ připomněl Pechout.

Srážka dvou aut u Chlumce skončila smrtí, další lidé jsou zranění

Na „třináctce“ jsou ale i další kritická místa. Například mezi Přestanovem a Chlumcem je rovný úsek, kde se často pohybuje zvěř, další takový je mezi zmiňovanou křižovatkou a Libouchcem, kde se podél silnice nachází pole. Stejně tak je třeba zvýšené pozornosti, když tu na zastávkách stojí autobus.

„Mimo svahové limity“

Podle policistů silnice svádí k vysoké rychlosti. „Jsou to prostě rychlé a dlouhé úseky, často tu bývá mlha. Řidiči to často podcení. V každém případě křižovatka mezi Knínicemi a Žďárkem naší pozornosti neunikla. Možná by jiné značení stálo za zamyšlení, ale vybudování kruhové křižovatky tu zatím není možné, jelikož by byla mimo svahové limity a bylo by to nebezpečné,“ poznamenal šéf krajských policistů Jiří Ušák.

Kruhovou křižovatku by musel postavit správce komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), a případně by se na ní mohl podílet i Ústecký kraj a další. „Nevybavuji si, že bychom o tom někdy jednali. Ale okružní křižovatka nemá primárně provoz zpomalit, což chceme, ale umožnit bezpečný vjezd do křižovatky. Musíme si uvědomit, že auto, které jede devadesátikilometrovou rychlostí, musí v podstatě skoro zastavit. V situaci, kdy bude náledí nebo námraza, může v té křižovatce skončit, je to na zvážení dopravními experty,“ připomněl šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Pozor, zpomal! Extrémně nehodové místo, mohla by už brzy hlásit navigace

Samotné ŘSD plánuje letos na silnici I/13 řadu oprav, například rekonstrukci mostku u Jílového. Stavba „kruháče“ u Knínic ale v plánu investic není. Nejbližší letošní velkou investicí bude oprava silnice I/15, která začne v druhé polovině března. „Plánujeme ji zahájit v úseku o délce 4,27 kilometru od Hořence k Libčevsi,“ dodala mluvčí ŘSD Dana Zikešová s tím, že rekonstrukce přijde na téměř 61 milionů korun bez DPH.