/FOTO/ Krajská zdravotní, pod kterou v Ústeckém kraji spadá sedm nemocnic včetně té mostecké, otevřela v úterý 2. května nemocniční kapli. Místo ticha je v mostecké nemocnici první svého zaměření a sloužit bude nejen věřícím, ale všem, kdo budou duchovní povzbuzení potřebovat.

Nemocniční kaple v Mostě. | Foto: Krajská zdravotní

Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti vedení Krajské zdravotní, vedení mostecké nemocnice a zástupců křesťanských církví. Požehnal jí litoměřický biskup Jan Baxant. „V kněžské službě jsem padesát let, z toho patnáct let jako biskup, a právě zde si uvědomuji, že jsem nikdy nežehnal kapli v nemocnici. Je to pro mě premiéra a nesmírně si toho vážím. Nemocniční zařízení je místem, kde se viditelně projevuje to, že lidé mají držet při sobě. Když někdo onemocní nebo například dostane mrtvici, trpí i jeho rodina, okolí, celá společnost lidí. Proto jsou taková místa, jako nemocniční kaple, důležitá,“ uvedl Baxant.

O otevření nemocniční kaple usilovali v mostecké nemocnici dva roky. "Zajišťujeme křesťanskou duchovní službu, proto jsme byli přesvědčeni, že by mělo jít o kapli křesťanskou a měla by být přístupná i pro laiky. Jsme nemocnice, proto kdokoli je unavený, má problémy, zde může spočinout. Doufám, že tato krásná kaple bude dobře sloužit pacientům, návštěvníkům i našim zaměstnancům," sdělil ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous.

Vznik nemocničních kaplí Krajská zdravotní plánuje do budoucna i v dalších svých nemocnicích. Koordinátorem duchovní služby v KZ, která je přísně ekumenická, je spoluzakladatel Asociace nemocničních kaplanů ČR Zbyšek Jonczy. „V nemocnicích společnosti máme dva kaplany na plný úvazek. Jednoho z nich právě zde v Mostě, kde svou přítomností duchovní dění oživuje, za což jsem velmi rád. Děkuji za to, že mostecká nemocnice je průkopníkem v Krajské zdravotní, když umožnila vzniknout prostoru ticha, kde se mohou i zaměstnanci nemocnice zastavit a ztišit při jejich nelehké a často stresující práci. Těším se na nová setkání, až budeme otevírat kaple další,“ řekl Jonczy.