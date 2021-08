Motocyklista v křižovatce vyjel ze silnice, se spolujezdkyní se vážně zranili. Podle jeho svědectví ho do příkopu u Kamenického Šenova vytlačilo osobní auto. Policie nyní hledá svědky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Policie zjišťuje okolnosti dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 14. srpna ve 14.20 na silnici 2639. Ta spojuje Kamenický Šenov a Nový Oldřichov. Při nehodě se vážně zranil motorkář a jeho spolujezdkyně. "Devětatřicetiletý motocyklista na stroji yamaha projížděl ve směru z Kamenického Šenova na Nový Oldřichov. V zatáčce za tříramennou křižovatkou na výjezdu z Kamenického Šenova vyjel ze silnice do příkopu a narazil do zde ležícího kamene. Motorkář a jeho 37letá spolujezdkyně přitom utrpěli středně těžké zranění, se kterými je zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do nemocnic v Liberci a Ústí nad Labem," popsala události policejní mluvčí Ivana Baláková.