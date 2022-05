Klid je to poslední, co v mosteckých Stovkách najdete. Jedna násilná loupež, ublížení na zdraví, tři vloupání do bytu, jedno do prodejny, tři do jiných prostor, jedenáct dalších krádeží, drogové delikty, prozrazuje projekt Mapa kriminality. A to jen za letošní duben. Do toho noční „diskotéky”, často hluk, shlukování halasících part, čas od času cítíte marihuanu, všude na zemi sklo, obrovský nepořádek nejen v okolí, ale i na chodbách domů.

Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

Ve Stovkách je pořád živo. Ve dne, v noci. Ať už v tom špatném, nebo i v dobrém. Sousedská atmosféra a diskuze, maminky na společných procházkách s kočárky, děti hrající na ulici fotbálek, společné trávení času. Pozitivní věci ale dlouhodobě výrazně přebíjejí ty negativní. Mostecké Stovky patří k vyhlášeným adresám. Bohužel k těm nedobrým.

„Nejhorší lokalita v Mostě. Vybaví se mi hluk, problémoví nájemníci, smrad a bordel. Necítím se tam vůbec bezpečně. Jednou po mě malý kluk hodil kamenem,“ popisuje mostecké Stovky Soňa Palacká. „Žije se tady hrozně. Pořád hluk, hlasitá hudba, hlavně v létě. A když není nepřetržitá diskotéka, tak jsou hlasité noční hádky. Neustále je tady špína, nepořádek. Katastrofa. Pořád na mě něco pokřikují, mají nějaké narážky, otravují. Často mi také nabízí kradené voňavky a další věci. Necítím se tu dobře,“ hodnotí Lenka Nejedlá život v lokalitě podél hlavní třídy Budovatelů, v domech od oválného kruhového objezdu po ulici Josefa Skupy.

Plivanec na přivítanou. Stovky jsou v začarovaném kruhu a pověst si nevylepšují

Mostecké Stovky jsou velkým problémem dlouhé roky. Podle průzkumu pocitu bezpečí, který dělala městská policie v roce 2020, hned třetina lidí označila Stovky jako nejméně bezpečnou lokalitu ve městě. Nejvíce si lidé stěžují právě na shlukování hlučných a problémových part, neustálý nepořádek, krádeže, drogy, agresivitu.

Mostecké Stovky jsou problémovou lokalitou.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýRedaktor Deníku se do Stovek vydal dvakrát. Jednou v brzkém odpoledni, podruhé ve večerních hodinách. Situace v horní části je viditelně lepší, než v té spodní. V lokalitě je neobvykle vysoké množství zastaváren, hned tři na pár stovkách metrů. Všechny obchody jsou zamřížované, některé zavřené, hodně věcí je poničených, budovy jsou všude počmárané, často hodně špinavé. Ostatně velký nepořádek je tam často také na chodnících i trávnících. Lokalita rozhodně neláká.

U jednoho z průchodů potkávám odpoledne muže, který na mě něco nesrozumitelného opakovaně šeptá, rozhodně není „v pohodě“. Když si povídám s místními, přistane za chvíli těsně přede mnou plivanec vyslaný z horních pater. „Největší bordel tu dělají feťáci, a pak ti, co přijdou na chvíli, dělají problémy a hned zase jdou jinam,“ popisuje Evžen Polák. O kousek dál je zase cítit marihuana. „Feťáci a pár problémových. Přijdou, udělají bordel a za pár měsíců zase odtáhnou,“ vidí důvody největších potíží také Lucie Samková.

Ve Stovkách to žije. Ale i v dobrém. Když si povídám s místními, nedaleko hrají kluci fotbal, maminky, mladí muži i starší lidé si společně povídají „na nádvoří“. Společný život tam funguje. Lidé si spolu povídají, žijí spolu. Bohužel, to odpuzující ale převládá. V noci potkávám při procházce další muže, kteří rozhodně pocitu bezpečí nepřidají. Hluk je opravdu velký. Potkám také opuštěný nákupní košík, dvoje rozmlácené pohozené dveře, polštáře válející se po zemi, v průchodech je cítit silný zápach.

Nedobrá adresa: Nové Ervěnice dlouhodobě trápí kriminalita, hluk i štěnice

V lokalitě v řadě domů uklízí firma Úklid Pohoda. „Je to tam šílené. A je to horší a horší. Každý týden tam řešíme výkaly, moč, injekční stříkačky, pohozené pleny, katastrofální nepořádek,“ uvedl jednatel úklidové společnosti Martin Fajner.

Potíže se dlouhodobě nedaří řešit a podle tamních starousedlíků se navíc situace zhoršuje. Ve Stovkách žijí rozhodně také slušní nájemníci, je jich hodně, asi i většina. Problémem je podle města i policie ale vysoká kumulace sociálně nepřizpůsobivých lidí. Lokalita má výrazné sociální potíže. Někteří majitelé bytů ani netuší, že v nich žije třeba i deset lidí. Do Stovek se nikdo nehrne a pověst dál odrazuje. Majitelé bytů je ale nechtějí mít prázdné, často je proto pronajímají i problémovým lidem. I s vědomím, že následně budou muset řešit potíže. Někteří problémoví nájemníci se tam velmi často střídají. Někdy je také problém nájemníky z bytu dostat, pomáhají až soudy.

Jak lokalitě pomoci? Město příliš možností nemá, takřka žádné. Více do lokality vysílá strážníky. Byty a domy ale nejsou jeho, nemá tak vliv na to, kdo tam bydlí. „Lokalita je to velmi problémová, už dlouhá léta. Problémů je tam dost a dost. Možným řešením, s kterým by město mohlo pomoci, je ve spolupráci s majiteli, v jejichž zájmu by to mělo být také, dostat pryč problémové nájemníky a obsadit byty poté slušnými,“ uvedl mostecký radní Jiří Nedvěd.

Nedobrá adresa: Obrnickému sídlišti už asi není pomoci, říkají místní

Magistrát před časem rozjel v Javorové a Dobnerově ulici projekt Pod ochranou města. A podle Nedvěda má úspěch, lokality už se prý velmi zklidnily. Město tam společně s majiteli vytipovalo problémové nájemníky, ti pak museli byty opustit. A než majitel sehnal slušného nájemníka, garantovalo město zaplacení nákladů za provoz bytu. Podle Nedvěda by podobný projekt pomohl i ve Stovkách. Vyžádal by si ale větší finanční náklady, rozhodnout by o tom museli zastupitelé. Kritici tvrdí, že to není vyřešení problému, ale jen jeho přesunutí jinam.

V lokalitě jsou velmi často k vidění strážnici i policisté. Redaktor během dvou návštěv viděl uniformy hned pětkrát. Také letos od jara do podzimu tam strážníci budou vidět ale ještě více, vedení je tam nasadí opět ve větším počtu. Nedaleko, ve sportovní hale, navíc vznikla nová služebna městské policie. Také hlídky Policie ČR se do Stovek vydávají častěji než jinam, preventivně i na zákroky. „Nejčastěji je řešena trestná činnost majetková a násilná. Mimo to prověřujeme i celou řadu oznámení na vzájemné hádky a napadání obyvatel v bytech i na veřejnosti, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, a podobně,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.