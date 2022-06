Žlutý panelový dům s více než sedmi desítkami bytů se tyčí nad ostatními budovami v klášterecké Mírové ulici. A to nejen kvůli své výšce, pozornost poutá neustálými potížemi. Problémové skupinky, hluk, nepořádek, kriminalita. To jsou důvody, proč lokalita dlouhodobě nepatří k vyhledávaným adresám. Radnice v Klášterci nad Ohří ji chce pozvednout, jedná proto nyní o možné koupi domu, aby mohla situaci řešit. „Katastrofa. Je tam neustále bordel, strašný binec. Všechno dohromady,“ hodnotí situaci u domu číslo popisné 480 na kláštereckém sídlišti Milan Vích, který nedaleko bydlí.

Nedobrá adresa

Na dohled od vysokého bytového domu pobíhá po hřišti asi čtyřleté dítě. Hází kamínky na klouzačku. „Nastěhovali tam hodně feťáků. Bydlí se tam hrozně,“ říká mi jeho maminka. V problémovém domě žije. Některé byty tam prý nemají vchodové dveře, jsou údajně hodně poškozené, zdevastované, žena si stěžuje i na obří nepořádek uvnitř. Když přijdeme blíž, posedávají všude kolem obyvatelé domu. Na lavičkách, obrubnících, schodech. Velmi živě diskutují, kolem si hrají děti. Lidé si spolu povídají, drží spolu. Společný život funguje. V Mírové to žije, v dobrém, ale i ve zlém. Bohužel, výrazné problémy často převládají.

Část místních se s návštěvou baví, další to odmítají, jsou ostražití. „Problém je, že tu není dobrý domovník. Kdyby hlídal, budou lidi dělat, co mají. Měl by dohlédnout na ty, co dělají bordel,“ myslí si jeden z místních mladíků. Kolem je hodně nepořádku, obalů a jiných odpadků. Další místní nejsou rádi, když v lokalitě vidí novináře. „Nechceme to komentovat. Nechte nás tu být,“ říká starší žena a vybízí další, aby se nebavili. „Líbí se nám tady,“ uvedla stroze další žena přímo před vchodem do panelového domu.

Vidět jsou hromádky odpadků i uvnitř domu, poštovní schránky jsou počmárané a rozbité. Na první pohled chybí několik výplní oken, některé další jsou rozbité. Spodní část fasády domu je poničená a hodně posprejovaná.

Lidé z okolí si na potíže v okolí domu velmi často stěžují. „Hrozné. Špína je tam všude. Večer často řev. Největší problém je podle mého v tom, že je tam sestěhované velké množství sociálně nepřizpůsobivých lidí na jedno místo,“ poznamenal Lukáš Tuhý. „Necítím se v okolí toho domu bezpečně. Večer ho raději obcházím. Pořád tu na vás někdo něco pokřikuje,“ přidala se starší paní, která právě šla okolo domů s nákupem. Bydlí o několik panelových domů dál.

Když se podíváme do mapy kriminality, eviduje tam policie za květen tři krádeže a patnáct přestupků, další šetřili strážnici. Lidé v domě mají výrazné sociální potíže: chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, drogy. „Je to velmi problémová lokalita. Nepořádek, hluk, kriminalita, je to soubor všeho,“ potvrzuje starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd. V domě se nezřídka vyskytují štěnice. Často ho prý řeší hygiena a městská policie.

„V lokalitě je neustále zvýšená hlídková činnost, je to jedna z našich priorit. Jezdíme a chodíme tam velmi často,“ potvrzuje šéf městské policie Petr Hörbe. „Nejčastěji řešíme znečišťování veřejného prostranství, záškoláctví nebo narušování veřejného pořádku,“ dodal Hörbe.

Podle vedení strážníků ale v Mírové ulici údajně není větší kriminalita než v některých dalších částech města. Lokalitu prý často lidé hodnotí s předsudky, není tam údajně více nebezpečno než na některých jiných místech ve městě. Řada lidí z okolí s tím ale nesouhlasí. „Rozhodně se tam necítím bezpečně, když jdu kolem. Různé partičky otravují, pokřikují, nerada tam chodím,“ přiznala Lenka Pokorná.

Jednání probíhají

Problematiku domu řeší klášterecká radnice už řadu let. Mnoho nástrojů ale nemá, není totiž vlastníkem a nemůže proto ovlivnit skladbu nájemníků. Vedení města to chce změnit a dům odkoupit. Už v minulosti se o to radnice snažila, s majitelem se ale tehdy nedohodla, představy o ceně se výrazně lišily. To se nyní změnilo. „Nedávno proběhlo úvodní jednání s majitelem domu. Domluvili jsme se, že budeme jednat dál, že bychom měli zájem. Naším cílem je dům získat, zrekonstruovat a zlepšit klima celého sídliště Panorama,” popsal starosta Štefan Drozd.

Koupě domu by město přišla určitě na desítky milionů, nákladná by byla i následná kompletní rekonstrukce. Radnice by dům chtěla získat za odhadní cenu, jak se ale případně dohodne s majitelem, je zatím otázkou. Odkup domu vůbec nebude jednoduchou záležitostí. Současný majitel je totiž vázán podmínkami dotace, kterou na dům v minulosti čerpal. „Naše podmínka je, že dům nebude ničím zatížen. Dotací, ani ničím jiným. Pokud se majitel dokáže z podmínek dotace vyvázat, budeme dál jednat. Nechceme přejímat jakékoli závazky. Dům chceme prázdný, bez nájemníků,“ pokračoval starosta. Finální rozhodnutí by bylo na kláštereckých zastupitelích.

A co se stane, pokud Klášterec dům do vlastnictví nezíská? „Majitel s ním bude muset co nejdříve stejně něco udělat, investovat do něj,“ vidí další naději na zlepšení Štefan Drozd.