Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

„Co je tady teď, to nikdy nebylo. Dříve byla ve vchodě jedna problémová rodina, to se ještě dalo zvládnout, teď ale třeba čtyři nebo pět. Když je člověk na něco upozorní, hned jsou agresivní, nesmíte nic říct. Dělají často hluk a nepořádek,“ říká před jedním z vchodů seniorka, která na sídlišti žije desítky let. Do igelitového pytle právě před svým domem sbírá odpadky. Dělá to tak každý den, nepořádek ji rozčiluje. Během úklidu igelitový pytel zaplní.

A není sama. O kus dál podobně uklízí další starší dáma. Zametá chodníky, vysbírává odpadky. „Partičky mladých tu všude vysedávají a dělají bordel. Baví se hodně nahlas, někdy provokují. Necítím se tu pak bezpečně. Ten nepořádek tady je strašný. Někdy najdu i injekční stříkačky. Jinak by se tu žilo dobře, je to tu pěkné, ale tohle nás trápí,“ potvrzuje o pár vchodů dál.

Přitom když vstoupíte do sídliště Kamenná, na první pohled nepoznáte, že jde o problémovou lokalitu. Panelové domy jsou udržované, je vidět, že o zeleň se pravidelně pečuje. Školka, obchod. V podstatě normální sídliště. Při bližším zkoumání už ale narazíte na dost nepořádku a potíže.

Ne všichni to ale vidí černě. „Podle mého je to tady normální, jako na každém větším sídlišti. Nemyslím si, že by to bylo něco extra. Občas je někdo více nahlas, ale nic strašného, prostě normální sídliště“ myslí si třeba Lukáš Nitranský.

Další obyvatelé s ním nesouhlasí. „Problémy dělá to, že je tu hodně sociálně nepřizpůsobivých pohromadě. Večer už raději nikam nechodím,“ vypráví Milena Muchová.

Když procházíme sídlištěm, tu narazíme na odhozený gauč, nedaleko na postel, o pár vchodů dál je pohozená matrace a skříně. Hodně odpadků je na dětském hřišti. Potkáváme tam maminku se dvěma dětmi. „Líbí se nám tady. Ano, nepořádek tu je. Ale dá se to, myslím, že je to jako na jiných sídlištích,“ hodnotí.

Na travnatých plochách je dost odhozených a povalujících se obalů. Nepořádek je také kolem obchodu, vítr už rozfoukal krabice i igelitové obaly. Některé fasády domů jsou počmárané, často v přízemí vidíte mříže. Často tam ale také narazíte na ženy, které před svými domy uklízejí. „Nemůžeme se na ten nepořádek koukat,“ říkají svorně.

„Nás kdysi třikrát vykradli. Ale teď poslední dobou už ne, to už je klid. A ve sklepech už také nekradou, už jsme se poučili, nic tam totiž nedáváme,“ usmívá se žena, která na sídlišti žije už 40 let. Podle ní je největší problém ve velké kumulaci problémových nájemníků. „Občas tu u vchodu máme načuráno. Největší nepořádek dělají různé partičky, které dělají bordel, vysedávají, co jim upadne, to zůstane na zemi. A když se uklidí, je hned zase nepořádek. Často mají také doma různé oslavy. Hlavně v létě a večer a v noci. Ale nesmíte nic říct, to je hned oheň na střeše. Dříve se to dalo zvládnout, bylo pár problémových. Ale teď je jich ve vchodě plno a nepomáhá vůbec nic,“ zmiňuje žena, které si jinak život na Kamenné líbí. Má tam řadu dlouholetých kamarádek, obchody, vybavení, zeleň, vše je kousek. Život zde si pochvaluje, jen kdyby se prý podařilo vyřešit potíže s hlukem, nepořádkem a kriminalitou.

Sídliště trápí také obchod s chudobou, potíže se soužitím, řada sociálních problémů. Za květen zde policisté evidují tři krádeže vloupáním, dva drogové delikty a desítky přestupků. Hlavně rušení nočního klidu, drobné výtržnosti, potíže v občanském soužití, udržování pořádku. Lidé z Kamenné by uniformy rádi viděli častěji než nyní. „Je to jedna z nejproblémovějších lokalit. Máme zde zvýšený dohled, strážníci tu jsou opravdu co nejčastěji,“ potvrzuje šéf chomutovské městské policie Tomáš Douda.

Město má svázané ruce

Potíž je podle vedení města ve vysoké kumulaci problémových nájemníků. S tím ale město nemůže nic dělat, byty jsou v soukromém vlastnictví. Nájemníky si vybírají majitelé. Město tak nemá nástroje, jak skladbu obyvatel ovlivnit. „Mělo by být v zájmu majitelů, aby si vybírali dobré nájemníky. Často ale nejsou odsud a je jim to jedno, hlavně že mají peníze. To je špatně, byty jim i ničí. Snad si to uvědomí a zlepší se to,“ doufá Pavel Martin, další z nespokojených obyvatel.

Chomutov přitom v minulých letech rozjel projekt, kdy v některých problémových lokalitách byty vykupuje a sám je pak pronajímá neproblémovým nájemníkům. Nakoupil už takto přes 100 bytů a situace se v některých místech zklidnila. Jenže v podmínkách dotace, ze které město v minulosti čerpalo, byla Kamenná vyjmuta. Protože se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu, nesmělo tam město za dotační peníze nakupovat. Do budoucna by to ale vedení města chtělo změnit. „Pokud to bude možné, chceme v projektu pokračovat a rádi bychom i na Kamenné, uvidíme, zda se nám to podaří i v této lokalitě,“ uvádí primátor Chomutova Marek Hrabáč. Připouští ale zároveň, že v lokalitě není příliš velká nabídka bytů k prodeji.

Hrabáč potvrzuje soustředění strážníků na tuto lokalitu. „Na příští rok připravujeme navýšení rozpočtu městské policie, postupně bude o deset strážníků více. A ti by se měli zaměřit právě i na Kamennou,“ slibuje primátor. Někteří lidé by si přáli, aby policie byla v místě nepřetržitě. To by si ale vyžádalo velmi velké finanční náklady.

Město tam chce také více rozvíjet kulturu, zlepšit hřiště a podobně. „Pořád to problémová lokalita určitě je. Ale v poslední době vnímáme mírné zlepšení. Problémy tam samozřejmě jsou, budeme se na ně zaměřovat a doufám, že do budoucna se podaří situaci tam vylepšit,“ dodává primátor.