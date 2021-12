39letý Jaroslav S. (plné jméno nezveřejňujeme na jeho přání - pozn. red.) čekal na centrálním příjmu i s manželkou kvůli drobnému poranění jejich syna. Náhle do čekárny dolehl strašný řev. Podle pozdějšího popisu situace tam měl agresor brutálně zaútočit na doktorku. Nato se z ordinace na chodbu vyřítila sestra. V patách jí byl 23letý pacient, strčil ji, ona spadla a on se hnal na ní. Jaroslav S. ale proti němu zakročil. „Jako bývalý judista na něj vystartoval. I když měl chvíli obavy, jestli si v ordinaci nevzal do ruky třeba nůžky nebo nějaký skalpel,“ popsal Deníku otec Jaroslava S. z malé vesnice u Lovosic.

Násilí v litoměřické nemocnici. Mladík nečekaně napadl dvě ženy z personálu

Jeho syn, který příliš o pozornost médií nestojí, mu o tom vyprávěl v uplynulých dnech. „Chvatem z juda ho dostal na zem. Ten chlap se při tom choval jako zvíře, cenil zuby, vyplazoval jazyk, koulel očima. Za chvilku se k synovi přidali další dva muži z čekárny a pomohli mu ho držet,“ dodal otec Jaroslava S. Pár minut poté přijela městská a v závěsu za ní i státní policie, které volala manželka akčního muže.

Odvážného muže pozvou do nemocnice

O hrdinném angažmá Jaroslava S. při incidentu v Litoměřicích ještě před příjezdem ozbrojených složek ve špitálu vědí. „Prvotní zákrok, který vedl ke zneškodnění dotyčné osoby, byl proveden doprovodem nemocných,“ potvrdil ředitel litoměřického špitálu Vladimír Kestřánek v e-mailu. Adresoval ho otci odvážného muže v úterý 21. prosince odpoledne a Deník ho má k dispozici.

Šéf zdravotnického zařízení v e-mailu dodal, že se muže chystají do nemocnice pozvat a potřást mu rukou. „Patří mu naše velké poděkování za bleskurychlou reakci k zamezení šíření dalšího násilí, páchaného na personálu nemocnice. Takovéhoto jednání, zvláště v dnešní době, si velmi vážíme a na vašeho syna můžete být právem hrdý,“ napsal Kestřánek otci Jaroslava S.

Páteční řádění 23letého cizince mělo dohru pro zdravotní sestru, kterou po jeho útoku museli hospitalizovat.

Muž, který se měl podle informací Deníku v zemi jeho původu léčit na psychiatrii, před incidentem v Litoměřicích skočil v Lovosicích pod auto. Kvůli tomu pro něj v pátek navečer jela záchranka. V sanitce i v areálu nemocnice byl ještě klidný, řádit začal až v ordinaci. Policie ho po krátkém zadržení propustila na svobodu s obviněním z výtržnictví a ublížení na zdraví. Hrozí mu až pět let vězení.