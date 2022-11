Regály s máslem, moukou, cukrem nebo třeba těstovinami zejí prázdnotou a místo nich tam leží pouze roztrhané krabice. Tak vypadají některé obchody v Polsku po nákupech Čechů. Ti do sousední země přijíždí ve velkém a berou zdejší prodejny útokem. Láká je nižší cena. Poláci jsou z toho v rozpacích. Často totiž přijdou do obchodu a nemají si co koupit, protože prodejny nestíhají doplňovat. V polské Bogatyni se proto nyní rozhodli vyzvat Čechy, aby dodržovali nákupní kulturu. Sepsali dopis určený nakupujícím z Česka a dávají ho za stěrače aut nebo lidem přímo do ruky.

„Dovolil jsem si napsat jménem našich obyvatel dopis určený našim českým sousedům s prosbou o zachování nákupní kultury a nechal ho přeložit do češtiny. Rozdal ho za stěrače aut a každý, s kým jsem mluvil osobně, mi rozuměl a dal zapravdu,“ popsal iniciátor akce Artur Sienkiewicz s tím, že chce v oslovování českých zákazníků pokračovat i v dalších dnech.

V dopise se mimo jiné uvádí, že je pochopitelné jezdit na nákupy tam, kde je to ekonomicky výhodnější, ale že to jde dělat s úctou k sousedům. Podle pisatelů je zarážející především hromadné nakupování velkého množství potravin po kartónech.

Přístup k čerstvým potravinám

„Chceme, aby i naše děti měly přístup k čerstvým potravinám, jako je zelenina nebo ovoce. Pomalu to ale začíná být nemožné. Při příchodu do obchodu se čím dál víc setkáváme s prázdnými regály,“ uvedli Poláci v dopise.

Zmínili, že to není tak dávno, kdy česká vláda chtěla zavřít důl v Turówě, což by vedlo k sociální i ekonomické katastrofě celého regionu a především Bogatyně. „Toto jednání vaší vlády vedlo k zastavení rozvoje partnerských vztahů. Emoce našich obyvatel ještě neodezněly. Na vás teď závisí obnova dobrých sousedských vztahů,“ píše se dál ve výzvě adresované Čechům.

Závěrem je připojena obava z toho, aby se situace neopakovala i o Vánocích. „Prosím, nakupujte s úctou k sousedům. Ať se blížící se předvánoční období stane příležitostí k obnově sousedských vztahů a ne přiléváním oleje do ohně,“ uzavřeli Poláci.

Řada místních lidí nápad podpořila, neskrývají ale obavy z toho, zda tento způsob výzvy směrem k Čechům bude efektivní. „Doufám, že to pomůže, ale někteří lidé nakupují na obchod. Osobně jsem v sobotu v Biedronce nic nekoupila, protože jsem neměla ani jak projít,“ popsala svůj zážitek obyvatelka Bogatyně Irena. Biedronka je jedním z obchodů hojně navštěvovaných Čechy pro své nízké ceny.

Je to ostuda, míní Češka

Češi jezdí za nákupy do Polska s oblibou. Na sociálních sítích jsou dokonce specializované skupiny, kde si dávají vzájemně tipy, kam a pro co do Polska zajet. Nakupovat jezdí do Polska i Josef Nechalský z Liberce. „V Polsku vždycky nakoupíme za levno a navíc to mají dobré. Jezdíme pravidelně, ale tuny zásob si neděláme. Viděl jsem však takových lidí dost, co nakupují po krabicích a pak to táhnou do auta,“ popsal.

Veronika Opavská, která jezdí do Polska nakoupit nepravidelně, má o skupování zboží ve velkém ze strany Čechů jasno. „Je to ostuda. Připadám si jako po revoluci, kdy se otevřely hranice a všichni honem jeli utrácet na západ. Ano, máme výhodu blízkosti hranic a můžeme si vybrat, kde a za kolik nakoupíme, ale tohle skupování hromad potravin do zásob je fakt trapné,“ poznamenala.