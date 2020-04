Většina kulturních akcí plánovaná na první pololetí roku neproběhne. Další celorepublikovou akcí, která se přesouvá na podzim, je festival Muzejní noc. Muzea v kraji se nejspíš přidají, vyčkávají ale, zda nebudou muset překopat celý připravovaný program.

Letos měl proběhnout už 16. ročník festivalu, a to v květnu a červnu. „Přihlásilo se celkem 540 institucí a 164 měst,“ vypočítává ředitelka Asociace muzeí a galerií České republiky Anna Komárková. Protože se programy musí připravovat měsíce dopředu a vývoj situace kolem epidemie COVID-19 je stále nejasný, rozhodla se asociace původní termín raději zrušit a nahradit ho podzimním.

„Nově by se měla akce uskutečnit od 10. října do 14. listopadu 2020. S ohledem na další plánované aktivity ponecháváme na zvážení samotných institucí, zda se se svojí Muzejní nocí do festivalu znovu přihlásí, nebo ji přesunou do příštího ročníku,“ doplňuje Komárková.

Muzea v Ústeckém kraji se ale i přes komplikace a práci, která přišla vniveč, většinou k novému termínu připojí. „Určitě chceme zůstat součástí festivalu, účastníme se ho od prvního ročníku,“ potvrzuje za teplické muzeum koordinátorka akce Eva Klášterková.

Zúčastnit se chce i Oblastní muzeum v Litoměřicích. V původním květnovém plánu chtělo návštěvníkům nabídnout program odvozený od probíhající výstavy Sancta Maria. Zda téma zůstane, se teprve rozhodne. „Řešíme jak výstavu posunout. Nestihli jsme ani její vernisáž, takže je možné, že se do podzimu posune,“ říká litoměřická muzejnice Pavlína Gutová. I tak ale muzeum vyhráno nemá, vyčkává, jestli nebude třeba měnit připravený program. Jeho součástí byla totiž i vystoupení hudebníků a dalších účinkujících. „A teď samozřejmě nevíme, jestli se domluvíme a zda budou mít podzimní termíny volné,“ vysvětluje Gutová.

Všechna tuzemská muzea jsou aktuálně uzavřená. Poznání svým návštěvníkům zprostředkovávají skrze virtuální prohlídky. V Mostě lze nahlédnout pod pokličku kotlíku afrických domorodců, v Chomutově zahřeje pohled na kachlová kamna sedmi století.

Samotní muzejníci však v práci nepolevují. „Archeologové a přírodovědci jsou plně nasazeni v terénu, historici a knihovnice chystají nové výstavní projekty, ke kterým naše pedagožky připravují doprovodné programy,“ popisuje chod ústeckého muzea v karanténě jeho ředitel Václav Houfek. „Veřejnost nepřijde ani o jedinečnou přírodovědnou výstavu o písku, kterou se budeme snažit maximálně prodloužit,“ doplňuje. Právě zdejší muzejní noc nesla podtitul Písečná. Hraní a dovádění s pískem, které letos asi všichni u moře musíme oželet, bychom si mohli vychutnat alespoň na podzim v Ústí.