Za jediný rok se 19ti letý student Petr Adam z Nového Boru zařadil mezi nejúspěšnější české „TikTokery“ na aplikaci, ve které uživatelé sdílí krátká videa. Fanoušci ho znají pod přezdívkou Trampead, která je anagramem jeho jména, a počet jeho odběratelů se přehoupl přes 700 tisíc. Úspěch mu ještě před maturitou vynesl práci u marketingové společnosti, která se na TikTok specializuje.

Pokud jste o TikToku nikdy neslyšeli nebo název znáte jen od svých dětí, není se čemu divit. Tato sociální síť je doménou mladých, drtivá většina uživatelů není starší 30 let. Právě u této generace je ale velmi oblíbená a nejúspěšnější, autoři videí mají miliony příznivců, tedy odběratelů. Petr z Nového Boru začal s vytvářením videí před rokem.

„Baví mě animovat a napadlo mě do videí využít nějakou počítačovou hru. Kamarád mi poradil asi nejúspěšnější hru poslední doby Fortnite, kterou jsem do té doby nikdy nehrál. A byla to trefa do černého,“ vypráví student 4. ročníku Střední průmyslové školy v České Lípě. Petrova videa s postavami z oblíbené videohry rychle nabývala na popularitě. Dnes je jejich autor 9. nejsledovanějším „TikTokerem“ v Česku i Slovensku.

110 minut na 3 vteřiny

Vytvořit úspěšné video není otázkou vteřin ani minut. Kolik času to zabere, se úspěšný influencer pokusil spočítat pro svou loňskou ročníkovou práci. Vyšlo mu, že nad záběrem trvajícím tři vteřiny stráví v průměru 110 minut. „Samozřejmě záleží na náročnosti a rychlosti pohybu postavy a vlivu digitálního prostředí,“ vysvětluje Trampead.

Volného času tak vedle práce, animovaní a učení na maturitu Petrovi příliš nezbývá. Když byly otevřeny posilovny, rád si zašel zacvičit, dlouhou dobu hrál také volejbal. Prioritu teď má zkouška dospělosti, nad kterou kvůli omezením proti šíření koronaviru stále visí otazník.

„Je to docela divný pocit připravovat se na něco, o čem vlastně nikdo neví, jak to bude. Ale v mé situaci mi distanční výuka vyhovuje. Já to tak měl vždycky, že prezenční výuka mi nedá tolik jako situace, kdy mám před sebou vypsaný text, popřípadě úlohy a řeším problematiku sám. Takže na maturitu se učím formou testů a vypisováním maturitních témat,“ říká.

Miliony oslovených

Jeho úspěšného profilu si nedávno všimla i společnost Welovefun, která Petrovi nabídla spolupráci na marketingových kampaních určených výhradně právě pro TikTok. Za pár dní se produkčnímu týmu influencerů, jehož byl součástí, podařilo vytvořit kampaň, která na této aplikaci oslovila za několik dní přes 1,7 milionu lidí v Česku a Slovensku, čímž prolomili dosavadní rekord.

„Postupovali jsme podle intenzivního harmonogramu a natočili tak videa, o kterých víme, že budou úspěšná. Protože se na TikTok jako jediní specializujeme, vytváříme tak ideální prostředí pro adaptaci firem na novodobé platformě, která má obrovský potenciál a je budoucností Social Media reklamy,“ upozorňuje Petr Adam.

Po maturitě chce Petr, který na českolipské průmyslovce studuje obor informační technologie, zamířit na vysokou školu. „Původně mě lákala FAMU, obor zaměřený na animaci, ale uvědomil jsem si, že nechci být svázán jen tím uměleckým směrem. Pokud to vyjde, chtěl bych se dostat na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Rád bych se do budoucna věnoval obchodu a marketingu,“ dodává talentovaný mladík.