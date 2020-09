Dvě legendy. Tak lze shrnout, na co vsadili krajští sociální demokraté ve své kontaktní kampani do krajských voleb. Řeč je o historickém dvojposchoďovém autobusu z Londýna a expremiérovi Jiřím Paroubkovi, který kandidáty regionem doprovází. Spanilá jízda ČSSD začala v úterý 22. září na několika místech Ústecka. Kandidáti tam z autobusu vyskočili a kolemjdoucím rozdávali úsměvy, ale i růže, letáky, balónky nebo dezinfekci. V příštích dnech bude veterán brázdit další okresy Ústeckého kraje.

Zdroj: DeníkKrajský lídr ČSSD, pediatr Jaroslav Krákora, dorazil z Chomutova ve společenském a v dobré náladě. Cestou Ústím bavil posádku doubledeckeru historkami z parlamentu, kde seděl 15 let až do roku 2017. Hostesky v červených polokošilích zatím nadívaly igelitky propagačními předměty a bojovaly s héliovou bombou sytící balónky.

První štaci měli sociální demokraté na parkovišti u trmické nákupní zóny, potom přejeli ke Kauflandu ve Všebořicích. Prostranství před supermarkety včera kolem poledního sice z většiny zely prázdnotou, kandidáti ale pohotově podarovávali aspoň ty výjimky, které na nákup vyrazily takto časně. Krákora dokonce neváhal zastavit skladníka, který jel ještěrkou se zbožím. Lidé přijímali dárkové předměty většinou s povděkem, někteří starší zmiňovali, že ČSSD je jim sympatická. „Něco s tím už probůh udělejte,“ žádala kandidáty jedna dáma obdarovaná květinou.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů oslovíme 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu, nebo mít zastoupení v Parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj.

Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.

S expremiérem Paroubkem se pár Ústečanů neopomnělo vyfotit. „Poznaly jsme ho. Nikdy jsme ho neviděly osobně, vzpomínáme na něj v dobrém,“ řekly zaměstnankyně trmického Sportisima Andy a Radka, které se v říjnu k urnám chystají. Jaký lístek tam ale hodí, v tom ještě jasno nemají. Růžička od expremiéra však v jejich rozhodování moc velkou roli hrát nebude. „Museli by přidat,“ zasmály se ženy.

Paroubek má vazbu k Ústeckému kraji, podle svých slov tu má spoustu přátel, dřív žil i v Teplicích. Do krajských voleb ale za stranu nekandiduje. „Chci je podpořit,“ vysvětlil, proč je tady. „Po deseti letech, kdy jsem tu neovlivňoval politiku, ta strana není v nejlepší kondici, řada věcí nedopadla dobře. Chtěl bych, aby parta, která kandiduje nyní, navázala na to pozitivní, co se povedlo před rokem 2010,“ dodal Paroubek.

To, že tři desítky členů ČSSD „zběhly“ k Lepšímu Severu (LS), Paroubek hodnotí paradoxně jako pozitivum. „Myslím, že se strana aspoň vyčistila,“ podotkl. „Když jsem byl lídrem sociální demokracie, její výsledky v Ústeckém kraji dosahovaly až 35 procent. Pokud to dovedli ke dvěma procentům, tak si myslím, že by měli odejít. A jsem rád, že předseda Hamáček našel odvahu sáhnout do vlastních řad. Ti lidé ale vlastně odešli sami, a to je dobře,“ uzavřel Paroubek.

Krákora si na tři desítky procent „jako za Paroubka“ nemyslí. „Musíme udělat všechno pro to, aby to bylo šest až deset procent,“ řekl lídr. Pokud strana nakonec uspěje, do party nechce s ultralevicovými a ultrapravicovými stranami. „Půjdeme s každým, kdo to myslí s lidmi poctivě a má k nám programově blízko,“ dodal Krákora. A jestli to nakonec může být i LS? Lídr se upřímně zasmál, pak ale odpověděl, že podle něj se tahle partaj do zastupitelstva vůbec nedostane.

Červený doubledecker, který teď vozí sociální demokraty křížem krážem regionem, se poprvé rozjel na londýnské silnice v roce 1966. V britské metropoli něco takového ještě pořád jezdí na historické lince 159, v roce 2005 podobným vozítkům jako běžnému prostředku veřejné hromadné dopravy odzvonilo kvůli bezpečnostním regulím EU. Majitel Michal Petrik má veterána sedm let. „Chtěl jsem z toho udělat historickou kavárnu v Litoměřicích,“ prozradil, co s vozem původně zamýšlel. Teď autobus většinou využívá jako pojízdnou kavárnu.

Řídil Jaroslav Krejsa z Děčína. „Je to moje srdeční záležitost. Jde o vysloveně mechanickou věc, není tu žádný počítač, který by mě omezoval,“ vyznal se.

Vozidlo má ale i svou českou historii spojenou přímo se sociální demokracií. „Tony Blair ho daroval Jiřímu Paroubkovi,“ vyložil kandidát ČSSD Petr Benda. S tehdy oranžovým doubledeckerem jezdili sociální demokraté kampaň už v roce 2006. „Je to hezká vzpomínka a cesta k tomu, kde jsme byli,“ naznačili kandidáti.