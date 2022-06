Třiašedesátiletá Alice Červinková z Mostu do tří let neviděla. Pak jí několik operací pomohlo, ale stejně se její zrak postupně zhoršoval, až o něj znovu přišla. Pomocníka, bez kterého si už nedokáže život představit, našla v šestiletém vodicím psu se jménem Dante. Do města pod Ještědem dorazila kvůli účasti na mistrovství ČR vodicích psů.