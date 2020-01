Martin Uhrik má rád poctivý bigbít, Kabátům vymyslel název

Nebýt jeho, kapela Kabát se nejmenuje tak, jak se jmenuje. Anglické názvy byly v 80. letech minulého století tehdejším režimem zakázány, a tak se muselo hledat jinde. Pro inspiraci při vymýšlení jména skupiny ovšem nemusel Martin Uhrik chodit daleko. Stačilo se podívat na to, co měl on a jeho kamarádi tehdy na sobě. Byly to hubertusy, tedy kabáty.

Martin Uhrik (vpravo) na snímku s uznávaným hudebníkem Romanem Dragounem | Foto: archiv M. Uhrik