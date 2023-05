/FOTO/ V terénu, ale i mezi místními, prověřovali policisté na Litoměřicku údajný výskyt velké kočkovité šelmy. Od nahlášení se další pozorování zatím nepotvrdilo. Černě zbarvenou šelmu ve volné přírodě u Levína vyfotografovala a nahlásila žena, která ji v minulých dnech viděla.

Policisté na Litoměřicku pátrají po velké kočkovité šelmě, která měla být viděna u Levína. | Foto: Deník/Karel Pech

Ze strání se k Horní Bukovině schází z několika směrů skupiny policistů, které měly za úkol ověřit výskyt nahlášené velké kočkovité šelmy. „Ani terénní průzkum, ani místní šetření mezi obyvateli, které právě proběhlo, nepotvrdilo další pozorování,“ řekl ve čtvrtek 11. května Deníku policista velící zásahu.

„Včerejšího dne jsme přijali oznámení o údajném výskytu kočkovité šelmy na Litoměřicku v oblasti Horní Bukovina. Ihned jsme provedli patřičná opatření, byly vyrozuměny obecní samosprávy v okolí, vyžádána spolupráce s dalšími okresy a zjišťovány chovatelské stanice, kde nebyl zjištěn útěk žádné šelmy. Na základě tohoto oznámení bylo včera i dnes provedeno rozsáhlé šetření v místě údajného výskytu a širším okolí. Policisté v uvedené oblasti zatím nezjistili žádné stopy, které by potvrdily pohyb větší kočkovité šelmy,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Svalnaté tělo, mohutný ocas. Pes to určitě nebyl, říká svědkyně o levínské šelmě

Policisté ale dál pátrají. „Z fotky, která vyšla v novinách a kterou má policie k dispozici se toho moc poznat nedá. Ale zanedbat se nesmí nic,“ potvrdil jeden z policistů, který se účastnil zásahu.

Poprvé měla být šelma viděna v úterý 9. května, následně pak i ve středu 10. května. Výskyt zvířete u Levína na Litoměřicku nahlásila žena, která řekla, že ji spatřila pobíhající v přírodě, na louce, měla ale také přeběhnout přes cestu. Záměnu se psem nebo běžnou kočkou domácí považuje za nesmysl. Odborníci už se podle fotografie vyjádřili, že by se mohlo jednat o levharta.

Místní, se kterými Deník mluvil, a kteří chovají drobné zvířectvo, ale zatím žádné známky výskytu kočkovité šelmy nezaznamenali. „Vyloučit, že by tu pobíhalo nějaké exotické zvíře samozřejmě nelze, lidi dnes chovají kde co. Ale nám se tady nic neztratilo, nic nenasvědčuje tomu, že by se dělo něco nezvyklého,“ říká obyvatelka Horní Bukoviny Jana Prudká. Její slova potvrzuje Karel Jenčík, který v Horní Bukovině tráví důchod. "Právě jsem se vrátil z lesa, ale nenarazil jsem na nic nezvyklého,“ řekl Jenčík.

Levhart skvrnitý



Vyfotografované zvíře by podle některých odborníků mohlo být melanickou (černou) formou levharta skvrnitého nesprávně nazývanou pardál či leopard. Velké černé skvrny na kůži zvané rozety mají na těle žlutě zbarvený střed, na hlavě bývají celé černé. Jedná se o velmi přizpůsobivou šelmu, která se vyskytuje jak v tropických pralesích, tak buších a na okraji obcí, které se nacházejí nedaleko přirozeného rozšíření. Je schopen zaútočit na širokou plejádu zvířat, od hlodavců po divoká prasata. Zvládne i antilopy či mládě žirafy. V našich podmínkách by v úvahu přicházely jak srnci, divočáci či volně žijící ptactvo, tak téměř všechna domácí zvířata.