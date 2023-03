„Zatímco původem jihoafrická protea opravdu připutuje z jižní Afriky, růže se vozí z Ekvádoru a Kolumbie,“ prozrazuje vedoucí lovosického květinářství Lucie Koskubová. Podle ní se ceny květin sice zvedly, ale srovnatelně s ostatním běžným zbožím. „Že bychom zaznamenali skokový nárůst, tak to ne,“ poznamenala, byť přiznala, že když se od výrobce cena zvýší, musí adekvátně reagovat.

Ceny se odvíjejí od velikosti kytice. Ty nejjednodušší, ale elegantní se dají pořídit do několika stovek. Ovšem nabídka internetových květinářství má v zásobě i kytice za tisíce korun. Podle oslovených floristek se na MDŽ prodává mnohem pestřejší paleta rostlin než jindy, od chryzantém a tulipánů až po karafiáty. „Zato Valentýn je hlavně o růžích,“ popsala letitou zkušenost lovosická floristka Veronika Srbová.

„Kytek k MDŽ objednáváme víc, protože na tenhle svátek jich chlapi víc i kupují. Jedna patří manželce, další tchyni, babičce… U Valentýna je to jinak, to si tentýž chlap koupí jednu nebo maximálně dvě. To pokud má milenku,“ řekla s úsměvem a nevelkou nadsázkou Srbová. U stálých zákazníků tak může vydedukovat zajímavé osobní souvislosti.

Co se týče dovozu, tak floristka potvrzuje, že růže opravdu putují přes půlku světa, a přesto se na ceně cesta zásadně neprojeví. Podle ní jsou jihoamerické růže často levnější než třeba holandské chryzantémy. „Všichni si myslí, že květiny vozíme z Holandska, ale to je vlastně jen velkým překupníkem, kam se svážejí kytky z celého světa, aby se na burze květin prodaly. Právě ta má na finální cenu zásadní vliv. Burza květin funguje jinak než klasická burza s příhozy směrem nahoru. V tomto případě se stanoví horní hranice a cena jde dolů. Kdo první zareaguje, ten zásilku má,“ vysvětlila Srbová.

Připomněla také, že je potřeba kalkulovat i s ruskými svátky, jako jsou pravoslavné Vánoce či Velikonoce. „To Rusové všechno vykoupí,“ poznamenala Srbová. Na burze se hraje o čas. Květiny chce mít zákazník čerstvé, jinak jde jejich cena prudce dolů.

Z ulic v minulých letech zmizely babičky, které nabízely kytičky sněženek či konvalinek, jež leckterému muži zachránily domácí reputaci poté, co zapomněl koupit kytici a květinářství už zavřela. Za sběr chráněných sněženek navíc podle zákona hrozí pokuta až jeden milion korun.

„Samozřejmě, že kytku čekám, ale manžel naštěstí na tohle a další výročí nezapomíná,“ libuje si mladá maminka tlačící kočárek v lovosické Žižkově ulici provoněné zdejší výrobou oplatek. Zato další oslovená mladá dáma si posteskla, že letos asi bude bez kytky. „Nejsou lidi,“ povzdychla si.

Kde se vzalo MDŽ

Dne 8. března 1908 došlo k významné stávce amerických žen. V New Yorku se ten den konalo velké shromáždění za účelem uznání volebního práva a podle některých zdrojů vyrazilo do ulic až 15 000 švadlen. Cílem protestu byla snaha žen o jejich rovnoprávnější zapojení do společnosti. OSN uznala v roce 1975 tento den jako mezinárodní svátek boje za ženskou rovnoprávnost a Česká republika jej roku 2004 prohlásila za významný den.