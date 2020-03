Někteří z nás kvůli tomu propadají malomyslnosti. Podle experta ale i za současná situace můžeme těžit z ustálených technik, jak zvládnout stres a hledět do budoucna s optimismem. „Současná situace je nepochybně zkouška a věřím, že z ní vyjdeme silnější,“ říká rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně Štefan Medzihorský.

Mezi řadou lidí zavládla po vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru panika. Oprávněně?

Obavy jsou docela pochopitelné. To, že vláda vyhlásila včas nouzový stav, je však přes všechna omezení pro další vývoj nepochybně pozitivní. Také už většina z nás zažila ekonomickou krizi, které jsme pro odlehčení říkali recese.

Jsou nějaké postupy, které lidem za současné situace můžou pomoct?

Cvičení, procházky i pohyb pomáhají proti stresu. Zejména usmívání se, které vylaďuje celý organizmus a také zvyšuje imunitu. Ti, kteří necvičí jógu, mohou používat takzvaný plný jógový dech. Probíhá ve třech krocích: hluboký nádech do hrudníku i břicha na 3 doby, tedy vteřiny, pak 3 vteřiny setrvání v nádechu a na závěr dlouhý pomalý výdech rovněž na tři vteřiny. Potřeba opakovat i několikrát, pro hluboké uvolnění. Rozhodně se vyvarujte alkoholu, drog či nadužívání léků.

Řada lidí i s běžnými příznaky nachlazení, kašlem a chřipkou si teď myslí, že musí mít koronavirus, a zahlcují hygieniky, zdravotníky a záchranáře. Je to pochopitelná reakce?

Panice lidé podléhají, když nemají informace. Dnes už většinu lidí vidím s rouškami a v MHD je mají všichni. Jsem potěšen, že lidé přijali včasné a důrazné kroky vlády a krizových štábů a dodržují nutná rozumná opatření. Zbytečné panice pomůže věcný přístup, kdy běžné příznaky nachlazení, teploty pod 38 stupňů Celsia, absence suchého kašle dávají základní informaci, že nepůjde o koronavirus. Pravdou je, že záplava informací z médií může působit jako nocebo efekt, tedy až zhoršení zdravotního stavu citlivých lidí.

V zemi se takřka ze dne na den masově objevili lidé v roušce. Je potřeba to tak „hrotit“ a nosit roušku i do parku, kde si držím od ostatních odstup?

Nošení roušek je neobvyklé, ale většina lidí už přezírání roušek potlačila. Je to obdivuhodné. Možná víc než trendy funguje dobrý úsudek a sebezáchovné hodnoty. Procházka bez roušky nese s sebou riziko, že bezpečnou vzdálenost není vždy v našich silách za každé situace zajistit.

Vyloženě ohrožení jsou současnou situací senioři - nakažením, ale i preventivním odříznutím od blízkých. Dá se čekat zvýšená úmrtnost starších?

Těm, kteří jsou v nemocnicích a jiných zařízeních, jistě styk s příbuznými chybí. Proto by se měli domlouvat s personálem nebo se zběhlejšími „kolegy“ na možnosti pomoci při užívání mobilního telefonu, skypu a dalších technologií. Na druhé straně jsou senioři nejblíže potřebné péči a při zachovávání karantény nemusí ke zvýšené úmrtnosti docházet.

Co ti mladší v populaci, jak se situace podepisuje na nich?

Maminky s dětmi, které musí zůstat doma, mohou být přetížené špatnými zprávami, pokud je budou nadměrně sledovat. Lze doporučit tak dvakrát denně. Nejenom pro ně, ale i pro ty, kteří mají home office, je dobrou pomůckou vytvořit si a dodržovat denní režim, ve kterém bude mít místo i zábava. Mohou využít čas pro sblížení s dětmi i dalšími blízkými při společné činnosti. Může jí být i vaření, stolování, úklid, ale také společné popovídání. Situaci lze také brát jako výjimečnou příležitost ke vzpomínání na společné příhody a pro větší vzájemné porozumění.

Děti a mladí teď kvůli zavření školek a škol budou ještě častěji sami s technologiemi. Je to pro jejich budoucnost problém?

Tak je tomu ale koneckonců i o prázdninách. Děti by se však mohly samy či s rodiči také učit. Například cizí jazyk, třeba zábavnou formou, pokud možno pravidelně. Nebudou pak tolik pod stresem při dohánění učiva. A mladí lidé jsou již natolik spjati s moderními technologiemi, že nepředpokládám, že by došlo k zásadním změnám.

Říká se, že na všem špatném je něco dobré. Platí to i pro pandemii a nouzový stav?

Současná situace je nepochybně zkouška a věřím, že z ní vyjdeme silnější. Věcná reakce a disciplinovanost našich občanů mě v tom utvrzuje. Mnozí vystupují ze své zóny komfortu a běžných činností a hledají a nacházejí způsoby pomoci, nadšeně šijí a rozdávají roušky a pomáhají s donáškou potravin. Ústecká firma Adler Czech chce šít a prodávat roušky za náklady.