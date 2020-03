Větší efektivitu si slibují hygienici a zdravotníci od nového systému testování na koronavirus. Ve čtvrtek 19. března s ním začali u nemocnic Krajské zdravotní (KZ) v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích a Mostě. U chomutovské nemocnice začnou s odběry v pátek.

Odběrové místo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice v ulici Sociální péče vyrostlo na parkovišti u pavilonu „O“. Lidé, kterým to po zavolání doporučil epidemiolog Krajské hygienické stanice (KHS), zaparkují přímo u odběrového místa a vejdou do viditelně označené uličky. Pokud jich dorazí víc najednou, řadit se mají po dvou metrech za sebou. Na vyzvání zdravotníků v ochranných prostředcích potom vejdou do velkého stanu. Tady vyplní dotazník a změří jim teplotu i saturaci kyslíkem. Pak už lidé přicházejí do buněk, kde jim zdravotníci provedou odběr – výtěr nosu a výtěr dutiny ústní.

Vzorky míří do Prahy

Celý proces zabere několik minut. Do včerejší 11. hodiny vytřeli v Ústí asi 18 lidí, očekávali jich celkem 55. Lidé se po odběru zajímali, kdy a od koho se dozvědí výsledky. „Odběr tady nezpracováváme, ale posíláme do pražské Národní referenční laboratoře (NRL),“ vysvětlovala jim vedoucí hygienička Masarykovy nemocnice Dana Vaculíková. „My tedy výsledky neznáme, provádíme jenom službu pro KHS. Ta výsledky od NRL obdrží a pacient se je od hygieniků dozví většinou do dvou dnů,“ dodala.

Ještě ve čtvrtek vyjely výjezdové skupiny, které dosud dělaly testy lidem přímo doma. V pátek už s týmem, který vozila rychlá záchranná služba z Děčína, Ústí a Chomutova, nepočítají. Nový systém je efektivnější. „Jsme schopni vyšetřit 20 pacientů za hodinu, kdežto odběrová skupina jich zvládne 20 za den,“ potvrdila Vaculíková.

Kromě odběrového místa u ústecké Masarykovy nemocnice vyrostl na jiném místě v areálu ještě další stan. Tady třídí pacienty, kteří chodí s různými problémy do nemocnice. „Je to proto, abychom už dopředu mohli upozornit zdravotníky na rizikového pacienta,“ vysvětlila Vaculíková.

Původně měla být odběrová místa průjezdná a lidé se měli nechat testovat přímo z okénka auta. „Chtěli jsme tu záležitost řešit velmi rychle, takže jsme použili prostředky, které byly k dispozici,“ vysvětlil změnu náměstek pro řízení zdravotní péče v KZ Aleš Chodacki. Nevyloučil ale, že se KZ k původnímu plánu ještě vrátí. „Situace se bude dále vyvíjet i podle počtu pacientů, kteří by přijížděli na odběry,“ řekl náměstek. Zmínil také možnost testování bez toho, aby musela na odběrové místo lidi vysílat hygiena. „Situace se vyvíjí z hodiny na hodinu,“ poznamenal Chodacki s tím že jde o otázku možností KZ, dostupnosti odběrových sad i rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

Se zajištěním obsluhy v odběrových místech problém neměli. „Museli jsme zaměstnance hledat už pro pojízdné týmy. Takže jsme věděli, že máme dostatek personálu, který je ochoten se na této záležitosti podílet a plně chápe významnost odběru na koronavirus,“ uvedl náměstek.

KZ příliš neovlivnilo ani to, že kvůli zavřeným školkám a školám musela řada zaměstnankyň zůstat s dětmi doma. „Jsou to čísla, která neovlivní chod Masarykovy nemocnice,“ potvrdil Chodacki a dodal, že někdo je sice doma s dětmi, ale na druhou stranu řada oddělení nemocnic teď omezila provoz.

Během zhruba hodiny a půl, kterou ve čtvrtek u ústecké nemocnice strávili redaktoři Deníku, se přišlo otestovat asi pět převážně mladších lidí, kteří působili zdravě. „Bylo to nepříjemné, ale dalo se to,“ popsal odběr jeden z testovaných. Mezi lidmi, kteří přišli na odběr, byli i ti, kteří se v posledních dnech setkali s boxerem a ústeckým radním Lukášem Konečným. Ten ve středu oznámil, že je nakažený.

Přišel také náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský. „Bylo to nepříjemné, trochu to pálilo, ale už jsem v životě zažil horší věci,“ komentoval odběr s tím, že žádné příznaky nemoci zatím nepociťuje. Kromě malátnosti, tu ale přičítá dozvuku angíny, kterou nedávno prodělal. „Doufám, že budu negativní,“ dodal Tošovský s tím, že chod města zatím situace nezasáhla. Nakažené lidi nebo ty v karanténě můžou nahradit ostatní a pomůžou i videokonference.