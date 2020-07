Zatímco v Libereckém kraji je bez práce necelých dvanáct tisíc lidí, což činí 3,89 procenta, v sousedním Ústeckém kraji je to 29 tisíc uchazečů a nezaměstnanost zde už o dvě desetiny překročila pět procent.

Epidemie měla významný dopad také na celý automobilový průmysl, tedy i na chudeřickou společnost AGC Automotive Czech, jednu z největších firem na výrobu autoskel v Evropě. „V červnu jsme vyráběli zhruba přes polovinu plánovaného množství. Očekáváme, že do konce roku se výroba bude pozvolna navyšovat, nicméně dá se očekávat, že úrovně roku 2019 ani zdaleka nedosáhne,“ říká personální ředitel firmy z Teplicka Tomáš Brokeš.

AGC Automotive Czech proto přistupuje k restrukturalizaci společnosti tak, aby upravila nákladovou strukturu a přizpůsobila se novým tržním podmínkám. To se částečně dotkne i zaměstnanosti. „Předpokládáme, že se do konce července sníží počet zaměstnanců zhruba o 200. S těmi, kterých se to týká, komunikujeme. Všem těmto pracovníkům náleží vyšší než zákonem dané odstupné a také 13. plat a část 14. platu. Snažíme se pomoci i jinak, například některé z nich umístíme v rámci skupiny AGC do jiných provozů,“ přibližuje kroky firmy Tomáš Brokeš. I tak ale výrobce autoskel stále pociťuje nedostatek technických talentů na některých pozicích, na což se snaží reagovat jejich výchovou.

Velmi žádaní jsou v současné době podle slov ředitele Úřadu práce pro Ústecký kraj Radima Gabriela například kuchaři, plavčíci, číšníci či pomocné síly do kuchyně. I podle něj jsou však nyní firmy opatrné, po krizi se výroba rozjíždí pomalu.

Zdroj: Deník

Pivovaru Svijany, který se nachází nedaleko Turnova, nouzový stav rovněž přinesl spoustu komplikací. Kromě jiného přišel prakticky o celou čtvrtletní produkci čepovaného piva. „Krize se však nikterak neprojevila na počtu a struktuře zaměstnanců, které zůstávají stále stejné. Výstav pivovaru byl ovšem v prvních šesti měsících meziročně zhruba o 30 procent nižší, a to mají ještě Svijany na rozdíl od některých jiných pivovarů výhodu, že nejsou závislé výhradně na sudovém pivu,“ připomíná Luboš Spálovský komunikující za svijanský pivovar.

V důsledku koronavirové krize byl pivovar nucen zrušit i oblíbené červencové Slavnosti svijanského piva, na něž každoročně do Svijanského Újezdu přijíždějí tisíce hostů. Za hlavní úkol na léto pivovar považuje další pomoc ohroženým hospodám a restauracím při stabilizaci jejich podnikání.

Naopak výrazný nárůst poptávky po svých výrobcích zaznamenala děčínská firma Chart Ferox. Jde o speciální zařízení na skladování kapalného kyslíku usnadňující záchranu koronavirem těžce postižených pacientů v nemocnicích. „Díky tomu jsme zvýšili kapacitu linky na výrobu těchto zařízení a nasadili další směnu. I to je jeden z důvodů, proč se nám v této nelehké době daří udržet zaměstnanost. Zhruba 200 lidí z firmy, především kancelářských a projektových pozic, v době koronaviru pracovalo doma. Nyní už společnost funguje ve standardním režimu,“ líčí ředitel firmy Bronislav Převrátil.

I v této době ale firma některé pozice stále nemůže obsadit. „Jde o speciální, projektové nebo technické pozice. Jsou to velmi specifické profese s nárokem na zkušenosti a vzdělání,“ dodává manažer.

Podle analytiků ale vlna nezaměstnaných teprve poroste. Lidem končí ošetřovné, ze škol přicházejí absolventi a firmy testují, kde mohou ušetřit. S koncem léta navíc klesne poptávka po sezonních pracovnících. Průměrná výše podpory v nezaměstnanosti byla v červnu 8 742 korun.