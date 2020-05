Krajští radní po nátlaku odborníků na poli umění posunuli termín pro odevzdání přihlášek do kontroverzních výběrových řízení jeho kulturních zařízení. Vypsali je na nové šéfy litoměřické a lounské galerie a teplického muzea.

Odbornou veřejnost včetně samotných ředitelů těchto institucí, které kraj nicméně požádal o jejich provizorní vedení, nejdříve na konci listopadu rozladilo, že jim bez udání důvodu neprodloužili smlouvu platnou do konce minulého roku. A na přelomu zimy a jara vzbudilo kritiku ze zimního spánku to, že zájemci měli přihlášku a požadované doklady dodat v termínu od 19. března do 30. dubna, u teplického muzea do 25. května. Tedy uprostřed pandemie a nouzového stavu, kdy by se potenciální zájemci s institucemi nemohli seznámit osobní návštěvou.

Naposledy se na hejtmana a další krajské radní otevřeným dopisem obrátilo výzvou dokonce ke zrušení jednoho z výběrových řízení 24. dubna na třicet odborníků z umělecké sféry napříč celou republikou. Mezi nimi nechyběla známá jména jako emeritní rektor AVU Jiří T. Kotalík či emeritní rektor AMU Ivo Mathé. „Vyzýváme Vás tímto dopisem ke zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Galerie Benedikta Rejta (GBR) v Lounech a k prodloužení smlouvy Ústeckého kraje s dosavadní ředitelkou Alicí Štefančíkovou,“ napsali akademici.

Podle nich je rozloučení s dlouholetou zkušenou šéfkou této instituce hazardem právě v době, kdy na kulturní instituce nejspíš tvrdě dolehnou ekonomické důsledky koronakrize. „Jakákoli osoba, která by vyšla vítězně z výběrového řízení, by se nutně po neúnosně dlouhou dobu seznamovala s chodem galerie, což by ekonomicky poškodilo GBR právě v období, kdy bude hrát klíčovou roli akutní restart této instituce,“ uvedli odborníci.

Kraj sice ani jeden konkurz nezrušil, ale termíny všech v uplynulých dnech prodloužil, a to shodně do 30. června 2020. „Věříme, že nouzový stav už dále prodlužován nebude, takže ti zájemci by měli měsíc na to se tam jít podívat,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). „Samozřejmě se může přihlásit i stávající ředitel,“ dodal hejtman.

Na předchozím načasování konkurzů nicméně krajští radní nevidí ani s odstupem nic zvláštního. „Výběrová řízení na ředitele našich škol běží i za tohoto nouzového stavu,“ poznamenal Martin Klika (ČSSD). Zástupci kraje komentovali prodloužení konkurzů na čtvrtečním brífinku po posledním krizovém štábu a poslední radě kraje. Tam také novináře informovali o harmonogramu znovuotevření všech jeho kulturních organizací v regionu pro veřejnost v návaznosti na uvolňovací opatření vlády. Už v pondělí 4. května otevře Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. 11., respektive 12. května pak galerie a muzea v kraji. Nakonec 25. května Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích a Zámek Nový Hrad v Jimlíně.

Přípravy v plném proudu

V krajských galeriích a muzeích se lidí v jejich prostorách už nemohou dočkat. „Samozřejmě se těšíme, že znovu uvítáme naše návštěvníky,“ potvrdil ředitel teplického Regionálního muzea Radek Spála. „V běhu jsou nyní přípravy na otevření, probíhá úklid v expozicích, aby mohly návštěvníky přivítat v plném lesku,“ popsal ředitel.

V roudnické Galerii moderního umění si uvědomují, že ze začátku asi budou muset vynechat akce pro větší počet lidí jako vernisáže nebo koncerty. „Ale určitě budou přístupné naše výstavy a expozice, tak aby nás mohl navštívit jakýkoliv zájemce, jako třeba maminky s dětmi, náhodní turisté nebo kdokoliv jiný,“ ujistil ředitel galerie Miroslav Divina. V mosteckém Oblastním muzeu a galerii první den nabídnou vstup zdarma, samozřejmě při dodržení státem předepsaných opatření. „Naše aktuální výstavy prodloužíme, neboť je viděl jen málokdo,“ sdělil ředitel muzea Michal Soukup.

V lounské Galerii Benedikta Rejta chystají přizpůsobit jejich žádané průvodcovské služby, které poskytují všem návštěvníkům, novým bezpečnostním podmínkám. „Plánujeme větší zapojení audiovizuálních technologií spojených s dalšími nápady, které se teprve rodí,“ nastínila ředitelka zařízení Alica Štefančíková.

V litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění naplánované výstavy posunuli. Nebude-li se nic měnit, 9. června bude v jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii vernisáž velkoformátových fotografií Pavla Máry. „25. června zahájíme trojvernisáží v hlavní budově galerie a v Galerii a muzeu litoměřické diecéze výstavy Máchovskou krajinou, dále v cyklu Minigalerie Karel Hynek Mácha v ilustraci a v konečně v diecézi budou spolu souznít Portréty Lucase Cranacha a Patrika Hábla,“ vypočítala mluvčí galerie Šárka Beáta Joklová.