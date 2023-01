Koník za dva tisíce

V podobném věku je také Barbora z Teplic, která je členkou jezdeckého klubu, přesto si na rodičích vyprosila plyšového Hobby Horse. "Viděla ho někde na Tik Toku a hučela do mě, dokud jsem nepovolil. Nakonec jsem ho za ty strašné peníze koupil,” zmínil tatínek Petr Málek. Koník stojí kolem dvou tisíc korun, je totiž ručně vyráběný. Dokupovat se k němu dají doplňky, jako je uzda, ohlávka, čabraka nebo i síť proti mouchám.

"Je to, jako kdybyste poslali plyšáka na dovolenou,” zasmál se nad celkovými náklady otec. "Dcera na něm ale cvičí přeskoky, cval, kontracval, pak si to natáčí a hodnotí výsledek. Chodí na louku s několika novodurovými tyčemi jako překážkami a s kamarádkami tam tráví třeba půl dne,” dodal smířeně Málek.

Hobby Horsing na youtube

Zdroj: Youtube

Jitka Dušková z Peruce vnímá Hobby Horsing jako druh přípravky pro šestiletou dceru. Ta dochází do školičky v Jezdeckém klubu Exkalibur ve Veltěžích na Lounsku. "Nasazování uzdy a ohlávky chce nějakou manuální zručnost a dcerka není trpělivá. Takto se ale může doma v klidu naučit, co bude potřebovat pro ježdění,” usoudila mladá maminka.

Soustředění a závody

Některé jezdecké stáje se novinky rychle chopily a děti v ní podporují. Lounský Exkalibur ji využil na táboře. V Bečově na Chomutovsku, kde se profesionálně věnují parkurovému a drezurnímu ježdění, výcviku koní a jezdců všech věkových a výkonnostních kategorií, nedávno dokonce uspořádali soustředění a po něm závody.

"Zjistili jsme, že je to úplně nový typ sportu, ve kterém by děti chtěly soutěžit, ale nevědí jak,” nastínila Petra Kratochvílová. Ta je předsedkyní spolku TJ Tatran, pod nímž oddíl jezdí. "Soustředění jsme pojali jako přípravu na závody. Úspěch byl větší, než jsme očekávali, přijely k nám děti z Litvínova, Teplic, Chomutova i Karlových Varů,” doplnila.

Infarkt na sjezdovce a zlomeniny. Horská služba hlásí rekordní počty zásahů

Proto stáj 14. ledna uspořádá další závody, kde budou na trase 1,5 kilometru povolené krok, klus i cval. Jezdit se bude podle oficiálních pravidel České jezdecké federace, na což dohlédnou školení trenéři.

Novému hobby se věnují jak mladí členové jezdeckých stájí, tak děti, které by jezdectví pro jeho finanční náročnost provozovat nemohly. Pomáhá jim zlepšovat fyzičku, najít si nové kamarády a třeba i získat medaile.

Hobby Horsing získal na popularitě především díky dokumentárnímu filmu finské režisérky Selmy Vilhunenové Hobbyhorse Revolution, který byl nominovaný na Oskara. Pojednává o nezvyklém koníčku, jemuž v severských zemích holdují desítky tisíc dětí a dospívajících. O jeho atraktivitě svědčí i články ve světových médiích, jako jsou The New York Time, The Guardin nebo National Post.