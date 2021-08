Je tu první krok k výstavbě Gigafactory, která má velmi pravděpodobně vyrůst v Prunéřově. Ministerstvo průmyslu a obchodu a energetický gigant ČEZ uzavřely memorandum ohledně přípravy projektu továrny, které nastavuje základní podmínky jejího vzniku. Investice dosáhne částky nejméně 52 miliard korun, přinést má 2300 pracovních míst.

„Automobilový průmysl je základním kamenem českého hospodářství a jeho podíl na našem HDP je téměř deset procent. Teď musíme přesně v souladu s naší strategií Country for the Future učinit kroky pro jeho přechod na vyšší úroveň,“ prohlásil v této souvislosti vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček „Elektromobilita je realitou a je velmi důležité, aby jedna nebo více továren na bateriové články vznikly právě u nás v Česku,“ dodal s doplněním, že každá z továren může dát práci více než dvěma tisícovkám lidí ve fabrice. Další tisíce se můžou uplatnit ve výzkumu a navazujících sektorech.

Továrna na bateriové články pro elektrická vozidla je strategický projekt, který má urychlit přeměnu jak energetického, tak automobilového průmyslu v České republice. ČEZ je jako největší provozovatel veřejných dobíjecích stanic v zemi připravený rozšířit podnikání i do elektromobility.

„Připravujeme projekt těžby lithia na Cínovci, které by se mohlo uplatnit právě v tuzemské továrně na bateriové články. V rámci uvažovaného investorského konsorcia bychom mohli mít funkci developera, který mimo jiné poskytne potřebné pozemky a postará se o dodávky energií a energetických služeb," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Vhodnou lokalitou jsou například pozemky dnes již odstavené elektrárny Prunéřov 1,“ dodal.

Pro Kadaňsko možnost, že by Gigafactory stála právě tam, znamená zajímavou příležitost. „Bylo by to velké plus,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Je potřeba zajistit zaměstnanost lidí, kteří tady skončí v práci, navíc to bude do budoucna perspektivní zaměstnání pro mladé chytré lidi, kteří se chtějí někam posouvat,“ věří.

Vznikající elektromobilní průmysl je obecně vnímaný jako příležitost, jak zajistit budoucnost pro regiony, kde bude postupně utlumovaný uhelný průmysl.

Hnědouhelná elektrárna Prunéřov byla odstavená loni, provoz ukončila po 53 letech. Do budoucna by se měla využívat pro další zdroje energie, ať už se jedná o Gigafactory nebo bateriové úložiště, paroplynová elektrárna či solární park.

V České republice se aktuálně registruje více než šest tisíc elektromobilů, z toho přes 3 300 jich přibylo v loni. Jen za první čtvrtletí přibylo 585 nových čistě elektrických aut.