Oslavy Velikonoc a s tím spojených zvyků a tradic proběhly o víkendu 1. a 2. dubna ve skanzenu v Zubrnicích. Kulturní program folklórních souborů, desítky stánků s ukázkami řemesel či prodejem všemožných pochutin, otevřená místní stavení i železniční muzeum zaujaly jak děti, tak dospělé.

Oslavy Velikonoc a s tím spojených zvyků a tradic proběhly o víkendu 1. a 2. dubna ve skanzenu v Zubrnicích. | Foto: Deník/Vilém Maruš

V Zubrnicích bylo možné ochutnat čerstvé pečivo právě vytažené hospodyní z pece, všemožné domácí uzeniny, sýry či jiné dobroty. Chybět nemohlo ani nepřeberné množství stánků nabízejících tradičních dekorace v podobě vajíček, pomlázek či jiných drobných ozdob.

„Velikonoční akce v Zubrnicích pořádáme pravidelně, a to týden před tím samotným hlavním svátkem. Je to záměr, aby se zde naši návštěvníci mohli inspirovat, udělat si doma velikonoční výzdobu nebo chlapci se – pokud to neumí – naučili uplést pomlázku. Našim cílem je i to, aby si děti spoustu věcí vyzkoušeli,“ zvali pořadatelé ze zubrnického Muzea v přírodě.

Auto na D8 u Trmic zachvátily mohutné plameny, dálnice do Německa stála

Na programu bylo i vynášení Morany, při kterém byla symbolicky vynesena zima. O další ukázky se postaraly folklórní soubory. Pro děti bylo připraveno i divadélko v místní škole nebo různé zvířecí koutky, kde si mohli většinu tvorů pohladit.

Skanzen při podobných akcích dlouhodobě upřednostňuje tradiční řemeslné stánky s různými ukázkami nebo prodejem. Návštěvníci si mohli prohlédnout či vyzkoušet několik způsobů zdobení kraslic, koupit či uplést pomlázku. Hospodyně pekly ve dvou kachlových kamnech čerstvé mazance a koláče.