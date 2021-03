Na Písečný vrch přišel v sobotu dopoledne pomoci Michal Sýkora se synem. „Bydlím tady kousek vedle už půl roku a přišlo mi, že tu je v lesíku pod hvězdárnou pěkný bordel. Tak chci pomoci vyčistit přírodu, abychom měli s klukem zase kam chodit,“ řekl. S velkým zeleným pytlem na odpadky „bojoval“ jeho syn. Snažil se tu a tam také sebrat nějaký papírek. „Hlavně, že jsme venku a nemusíme sedět doma,“ kvitoval jeho tatínek.

Za pořádající spolek si lokalitu Písečného vrchu pro úklid vzala na starosti Lucie Druckerové. „Bydlím tu a mám tady hodně známých. Naše přibližně desetičlenná skupina je spíše taková sousedská. Samozřejmě chodím k rybníčku také na procházky a chci to tady mít čisté. Není to poprvé, co tady takto uklízíme,“ uvedla.

K lesíku mezi botanickou zahradou a hvězdárnou dorazil v sobotu dopoledne také Petr Strouhal. „Nestačil jsem bohužel už upéci, tak jsem alespoň uvařil,“ žertoval, když z batohu začal vytahovat jedno plechovkové pivo za druhým. „To je na občerstvení pro účastníky. Položím to vedle pytlomatu a každý si může vzít podle libosti,“ komentoval.

Uklízet přišel také Petr Vorlíček. „Není to dobré, když je takový bordel v přírodě. Chodím tam často běhat, tak to vidím denně,“ zmínil sportovec.

V celém Ústeckém kraji se do úklidové akce Ukliďme Česko zapojila stovka organizátorů. Nechyběli například ani rybáři. Ti z Teplic se vrhli na okolí rybníku v Zámecké zahradě. Během dvou hodin zaplnili 10 pytlů. „Hlavně různé plastové obaly a papíry. Lidé často vyhazují na zem i petky. Nacházíme je bohužel i přímo v rybníku. Přitom košů na odpadky je v parku dostatek,“ konstatoval předseda místní rybářské organizace Pavel Lasík.

Sbírají se také odhozené roušky. Před rokem 2020 byste při návštěvě lesa na pohozenou roušku či respirátor jen tak nenarazili. Po příchodu pandemie nového typu koronaviru se staly nedílnou součástí odhozených odpadků ve volné přírodě. To přidělává vrásky na čele ochráncům přírody. Kromě potenciální infekčnosti, kdyby se mohl nakazit jiný člověk, mohou být ochranné pomůcky i smrtící hrozbou pro zvířata. Proto se i právě na sběr respirátorů a roušek se zaměřují lidé o nadcházejícím víkendu.