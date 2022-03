Například v žateckém Kauflandu měla v neděli odpoledne zakrytá ústa a nos zhruba polovina zákazníků. „Vždyť už je to jedno. Jestli dneska, nebo zítra. Respirátor jsem nosil, když už to ale zítra končí, tak už mi to přišlo zbytečné. Už to skoro nikdo nemá. Jsem rád, že tato povinnost konečně odpadne,“ uvedl před žateckých obchodem Lukáš Helásek. Respirátor neměl.

Naopak Eva Kosová měla dýchací cesty pečlivě zakryté. „Už jsem si na to zvykla. A myslím, že to bylo to nejmenší, co jsme mohli pro méně nakažených udělat,“ nechala se slyšet.

Podobná situace byla v neděli v podvečer také u žateckého Tesca. Respirátor tam mělo nasazený zhruba 50 % zákazníků. „Mám ho a myslím, že ho v uzavřených prostorách budu nosit i dál. Nechci se zbytečně nakazit a vůbec mi to nevadí,“ uvedla Lenka Trojáková. „Nosila jsem ho, nebyl to pro mě žádný problém. Trochu otravní, ale zvykla jsem si. Doteď jsem ho měla, teď ho konečně odložím,“ řekla před žateckým obchodem Marie Klimková. Také ona měla respirátor řádně nasazený.

Roušky šili dobrovolníci i v okrese Louny. Pamatujete, jak přišel strašák covid?

„Už to nenosím. Už mi to přijde zbytečné,“ okomentoval Ivan Tolar, proč naopak on zakryté dýchací cesty nemá.

Redaktor Deníku navštívil v sobotu 12. března, tedy dva dny před zrušením povinnosti, také Obchodní centrum Galerie v Teplicích. Tam bez respirátoru chodilo zhruba 80 % zákazníků.

Konec respirátorů ve vnitřních prostorách, tedy v zaměstnání, ve školách, či na společenských akcích, odsouhlasila v tomto týdnu vláda. Od pondělí 14. března bude povinné nosit respirátor už jenom v hromadné dopravě a sociálních a zdravotních zařízeních. „Bude-li příznivý vývoj pokračovat, v průběhu dubna odložíme respirátory úplně,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.