Podívat se téměř až do srdce elektrárny nebo na vrchol věže ve výšce 140 metrů. I taková lákadla o prázdninách nejen pro děti nabízí Informační centrum Elektrárny Ledvice na Teplicku.

Zájemci se mohou objednat na prohlídku elektrárny. „Ty se konají ve čtvrtek od 16.00 a v sobotu od 11.00 hodin. Kapacita jedinečné exkurze je osm lidí, takže je nutné se na ni předem objednat. Rezervace přijímáme telefonicky i prostřednictvím e-mailu,“ uvedla Jana Purmenská, která je průvodkyní Informačního centra Elektrárny Ledvice.

Během prohlídky návštěvníci mimo jiné uvidí vodní odvalovací turbíny na přepadu v retenčních nádržích, venkovní stavbu původní části elektrárny či chladicí věž. „Vystoupáme pochopitelně i na nejvyšší rozhlednu v republice a nahlédneme do kotelny. Podmínkou účasti je pevná obuv a dlouhé kalhoty,“ doplnila Purmenská.

Zpestření výletu

Podle mluvčího Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Oty Schneppa mají průvodci v zásobě připravenou řadu zajímavostí i zákulisních perliček z elektrárenského života, které se člověk běžně nedozví. „A dávat pozor se vyplatí. Za správné vyplnění následného kvízu totiž čeká soutěžící drobná cena,“ motivoval Schnepp k prázdninové návštěvě, která může být příjemným zpestřením výletování po Teplicku.

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Využívá hnědé uhlí ze sousedních Dolů Bílina. Nový zdroj Elektrárny Ledvice je zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a také rozhleden. Jeho 140 metrů vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Na vrcholu jedné z věží je prosklená rozhledna, která má parametry nejvyšší rozhledny v republice.

Svět ledvické energetiky láká dospělé i děti po celý rok. Elektrárna a především její informační centrum je na to připraveno. „Návštěvníkům se vždy snažíme přinášet i něco navíc. Učení formou zážitku totiž bývá nejefektivnější. Mezi letošními novinkami najdou například ReakTour, tedy virtuální tour, která díky speciálním brýlím přenese diváky třeba až k temelínskému reaktoru. Nebo máme nové interaktivní modely a pokusy. Ti nejmenší se mohou vyřádit v hracích koutcích. A aby toho hraní nebylo málo, máme pro všechny děti do 18 let připravený krátký on-line kvíz o hezké ceny. Odměnu si odnese každý, kdo správně odpoví na všech pět otázek týkajících se výroby čisté elektřiny z bezemisních zdrojů,“ řekla vedoucí útvaru Infocentra ČEZ Kateřina Bartůšková.