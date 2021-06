Přežila rozpad Rakouska-Uherska, obě světové války, nástup i pád komunistů a zvládla dravý kapitalismus. Nepoložila ji ani pandemie covidu, i když měla namále. V budově z roku 1889 v Nové Vsi v Horách na Mostecku stále funguje tradiční dřevovýroba navazující na proslulé krušnohorské hračkářství. Malý podnik u německých hranic, vyrábějící například kouřové panáčky, společenskou hru Tivoli a dárkové předměty, je posledním zařízením svého druhu v České republice.

Zdroj: Deník„Lidé ani netuší, že jedny z prvních hraček určených na export se ve velkém vymýšlely a vyráběly právě v Nové Vsi v Horách. Tahací zvířátka jsou známá po celém světě, ale vznikly právě u nás,“ řekla jednatelka novoveské společnosti NBW Sonja Vydrová, autorka dvojjazyčné publikace Historie hračkářské výroby v příhraniční oblasti Krušných hor.

Ještě nedávno přitom mohlo dojít k nejhoršímu. Dřevovýroba v horské obci má za sebou nejtěžší období v novodobé historii. Kvůli epidemii přišla o klíčové zakázky a málem ztratila všechny zaměstnance, kterých bývalo i třicet. Naštěstí začalo uvolňování protiepidemických opatření a ožil trh i přeshraniční styk. „Jedeme dál,“ uvedla jednatelka.

Když začal covid, zaměstnanci hračkářství odcházeli do větších podniků, kde měli jisté peníze. „Nakonec nás zbylo pět. Teď se ale začínáme vzpamatovávat a nabíráme dva nové lidi,“ řekla podnikatelka.

Uzavření hranic komplikovalo obchodování i dovoz surovin a dílů. Krámek, který je součástí budovy, byl zavřený, včetně výstavní a přednáškové síně. Firmička zažádala stát o pomoc, ale nedostala peníze ani na energie. „Důvod byl, že nejsme potřební pro stát. Nějaká historie, že je tu firma s tradicí přes 130 let, nikoho nezajímala. Mrzí mě, že se zapomnělo na lidskost,“ povzdechla si jednatelka, která v dřevovýrobě začínala v roce 1987.

Aby ušetřili náklady, budovu loni na čas odpojili od plynu. Před krachem je zachránil i zvýšený zájem o výrobky v předvánočním období a e-shop, zaměřený na český trh. Dřevovýrobě pomohlo také pár velkých firem, které vykoupily podstatnou část produkce. To vše jsou signály, že situace se zlepšuje a práce přibude. „Když si chtějí větší společnosti, které mají peníze, na Vánoce koupit dárky pro své obchodní partnery nebo pro své zaměstnance, tak je lepší, když se ozvou teď, protože je ještě čas to vyrobit. Obvykle přijdou na poslední chvíli,“ upozornila jednatelka.

Firemní kamenný obchod funguje na zazvonění, po kterém přijde zákazníkovi otevřít personál z výrobny. Stálá prodavačka by se nevyplatila, protože tolik lidí nechodí. Muzejní prostor s ukázkami tradičních výrobků a učebna pro workshopy zatím zůstávají zavřené. Podle jednatelky je ještě brzy na komentované prohlídky pro školy a větší skupiny, protože epidemie dosud neskončila a přednost má výroba. „Jsme rádi, že teď máme práci a můžeme se rozjet,“ vysvětlila.

Oblíbené výrobky se dělají pořád

Novovesští hračkáři tradice nejen rozvíjeli, ale přidávali i nové. Z místní dílny vzešla i figurka skřítka Krušberka, ochránce horalů, jakási obdoba Krakonoše v Krkonoších. Dál se vyrábí i oblíbená kouřící pícka. To je dřevěná zmenšenina venkovské pece, do které se dá vonný františek a kouř stoupá z hrnce na plotně, jako by se vařila polévka. Tento výrobek navrhla sama jednatelka, která se inspirovala zážitky ze svého dětství, kdy pozorovala prarodiče u pece v jejich rodném domku.

„Hračkářství mě opravdu baví. Ráda něco vyrábím a vymýšlím nové věci. Někdy jsem z toho tak utahaná, že jsem ráda doma, ale po víkendu se už zase těším do práce. To už je v člověku,“ řekla Sonja Vydrová, která je rodačkou z Nové Vsi v Horách a patriotem. Podle ní však nastal čas předat podnik mladším členům rodiny. Ve firmě chce ale zůstat.

Výrobnu dřevěných hraček založil v roce 1889 Anton Walter. Po odsunu Němců ze Sudet řada podobných podniků v horách zanikla, ale na Nové Vsi se provoz udržel dodnes. Za socialismu byly výrobky známé pod značnou DEHOR. Sonja Vydrová podnik koupila v roce 1992, aby fabriku po privatizaci mateřské firmy zachovala a aby lidi měli práci. S koncem 90. let, kdy se ekonomická situace stabilizovala, začal podnik klást důraz na tradice a historii.

Základním produktem jsou takzvaní Kuřáci, figurky různých motivů od vojáka po včelaře. Do dutého tělíčka se jim vloží vonný františek, který se zapálí, tělíčko se přiklopí a z úst vychází kouř. Tím se vytváří příjemná atmosféra domova.