Dobrovolným hasičům se lidově říká „dobráci“. Připravenost pomoci jim nejspíš koluje krví. Tak je to i v časech koronaviru, kdy je potřeba převážet dezinfekci nebo roušky, které lidé i ve velkém věnují například nemocnicím. Kromě běžné připravenosti k zásahům při požárech, na které je vytáhne nečekaný budíček třeba i o půlnoci, se ale dobrovolní hasiči s běžným převozem věcí z místa A na místo B leckdy nespokojí. Dělají mnohem více.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Epidemie a nouzový stav zkřížily plány leckomu, nejinak tomu je i u dobrovolné hasičské jednotky v Třebenicích na Litoměřicku. „Museli jsme odložit veškerá odborná školení, která nám připravil velitel jednotky,“ potvrdil starosta zdejšího sboru dobrovolných hasičů a člen místní výjezdové jednotky Vítězslav Lisec.

Ovšem nejcitelnějším zásahem je podle něj přerušení osobních vazeb. „Dobráci“ z Třebenic uvyklí na bezprostřední komunikaci se dnes stýkají většinou jen on-line. Po dosavadní dobu nouzového stavu ale už čtyřikrát vyjížděli k požáru. I když se jednou jednalo o planý poplach v podobě nenahlášeného pálení.

Že by kromě toho neměli třebeničtí „dobráci“ do čeho píchnout, to se ale říct nedá. „Ihned po vyhlášení nouzového stavu jsme zorganizovali systém nákupů potravin a hygienických potřeb starým a nemocným lidem, popřípadě osobám v karanténě. Každý den přijímáme telefonicky a e-mailem objednávky. Následující den nakupujeme a rozvážíme ve dvoučlenných týmech,“ popsal starosta.

Zásobují seniory

Při rozvozu zboží dodržují třebeničtí hasiči všechna doporučená bezpečnostní opatření: používají roušky, rukavice a dezinfikují jak oblečení, tak peníze převzaté za zboží. „Reakce jsou pozitivní. Dosud jsme žádnou reklamaci nezaznamenali, což nás přirozeně hřeje,“ konstatoval Lisec. „Dobráci“ z Třebenic jsou rádi, že se jim lidé nebojí zavolat. Denně vyřídí až pět objednávek.

Jak ale Lisec zdůrazňuje, tuto činnost považují za svoji povinnost. „Možná to zní pateticky, ale jedno z hesel dobrovolného hasičstva zní: Pomoc v nouzi je naše poslání. Protože dobrovolní hasiči nejsou jen banda strejců, kteří sem tam cákají pěnu na dětských dnech, pořádají plesy a leští si medaile na parádních uniformách,“ dodal starosta.

Ten s povděkem kvituje i to, že u něj ve městě a v jeho místních částech zafungoval pocit sounáležitosti i u ostatních místních. „Za všechny budiž vyzdvižena hyperaktivita místních dam při šití roušek, které se následně distribuovaly potřebným i mimo katastr Třebenic. Těm všem patří dík,“ připomněl Lisec.

Proti koronaviru pomáhají i další „dobráci“ v regionu. Minulý pátek se zapojili hasiči z Vědomic. V obci na Podřipsku pomáhali obci při rozvozu dezinfekce lidem. „Celkem 400 litrů zakoupila obec z vlastních prostředků. Část dezinfekce putovala na interní oddělení roudnické nemocnice,“ popsali vědomičtí hasiči.

Jak dodal starosta sdružení hasičů v Ústeckým kraji Jiří Henc, dobrovolní hasiči v regionu pomáhají kromě rozvozu ochranných prostředků svými vozy také dezinfikováním zastávek hromadné dopravy a dalších míst v obcích, kde se sdružují lidé. „V kteroukoli noční i denní hodinu jsme k dispozici, abychom pomohli,“ ujistil Henc.

Dobrovolní hasiči v celé zemi jsou v záloze i pro případ, že by poště došli kvůli karanténě lidé. Jak by to fungovalo? „Regionální zástupce České pošty osloví nejprve starostu příslušné obce, s jehož pomocí budou kontaktováni představitelé místního sboru dobrovolných hasičů k projednání konkrétního požadavku,“ vysvětlil Jan Slámečka, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hasičské slavnosti budou až za rok

Přestože organizátoři tradičního setkání celorepublikového hasičstva spojeného s výstavou hasičské techniky v Litoměřicích do poslední chvíle věřili, že jim COVID-19 nezkazí slavnosti v tomto roce, museli podlehnout tlaku reality. Organizační výbor slavností, který se nedávno sešel ve virtuálním prostředí, rozhodl, že letos se slavnosti neuskuteční. Nebude to poprvé, kdy „vyšší moc“ zasáhla do pořádání slavností. „Živě před očima vidíme, jak jsme s napětím chodili v červnu roku 2013 sledovat hladinu Labe a do poslední chvíle věřili, že nám povodně slavnosti nepřekazí,“ připomněla Iveta Holubová ze Sdružení pro obnovu hasičských tradic. O to bohatší a velkolepější byly ty v roce 2014. „Neradi bychom z posouvání termínu dělali tradici, ale stejně jako v roce 2013 ani letos nehodláme truchlit. Celý organizační výbor, který už půl roku na přípravě slavností pracuje, využije získaný čas k tomu, aby slavnosti 2021 byly nejlepší v historii,“ dodala Holubová.