Město s přispěním Ministerstva pro místní rozvoj nechá zbourat bývalou ubytovnu u kina Panorama, která už více než 25 let neslouží svému účelu. Filmoví diváci si tento dům mohou pamatovat ze snímku Čekání na Patrika.

Původně to byla textilka továrníka Antona Otta, později ubytovna někdejšího textilního gigantu Velveta. A poslední čtvrtstoletí chátrající dům, do kterého se často uchylovali bezdomovci. Plno práce s ním měli i hasiči, kteří sem pravidelně vyráželi k požárům. Do majetku města se dům dostal před třemi lety, kdy jej koupilo za půl milionu od firmy Lumines Temple, která byla v úpadku. Varnsdorf měl od začátku s budovou na Západní ulici jasné plány.

Zdroj: Deník„Od začátku jsme věděli, že objekt musíme zbourat. Budova má víceméně pouze obvodové zdi a začíná být nebezpečná,“ řekl starosta Roland Solloch. Rekonstrukce by totiž vyšla nejméně na desítky milionů korun, které město nyní nemá. Navíc by po opravě bylo velmi těžké najít pro bývalou ubytovnu smysluplné využití.

Na zbourání domu a odvoz suti má stavební firma dva měsíce. Varnsdorf původně počítal s tím, že za demolici dá patnáct milionů korun. Díky velkému zájmu, kdy se do výběrového řízení přihlásilo patnáct firem, se podařilo cenu srazit na třetinu. Včetně daně z přidané hodnoty vyjde na pět a půl milionu korun. Půlku navíc za Varnsdorf zaplatí stát, protože uspěl jako jedno ze čtyř měst v Ústeckém kraji při žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. „Podmínkou dotace je následná revitalizace území. Po bývalé ubytovně vznikne oddychová zóna, park, podobně jako v Lounské ulici,“ dodal Solloch.



Varnsdorf podobným způsobem nebourá první ubytovnu, která dělala městu problémy. Na podzim roku 2018 šla s finančním přispěním státu k zemi ubytovna v Lounské ulici. Na jejím místě pak vyrostl park. Zbouráním ubytovny u Panoramy ale plány Varnsdorfu na vyčištění města od nebezpečných ruin nekončí. „Podobný osud by mohl v příštích letech potkat i další bývalou textilní továrnu v Západní ulici v blízkosti plaveckého bazénu,“ zmínil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Oproti dosavadním varnsdorfským demolicím bude zboření tohoto areálu náročnější. Jeho součástí je totiž vysoký komín, navíc se nachází v blízkosti panelových domů.