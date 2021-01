V téměř každém dvanáctém domě v Krásné Lípě je hotel, penzion nebo ubytování v soukromí. „Dohromady poskytuje nocleh padesát ubytovatelů, kteří mají ve městě s 3500 obyvateli k dispozici 760 lůžek,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Pokud by podobný poměr měl mít Děčín, musel by mít okolo deseti tisíc lůžek v hotelech či penzionech. V největším městě regionu jich je ale jen necelých 1900. Jedním z nedávno otevřených hotelů, který se na explozi ubytovacích kapacit také podílel, je ten v pivovaru Falkenštejn, který se chystá na svou druhou sezonu. Střechu nad hlavou v něm může najít až 23 lidí, patří tak k těm menším.

Zdroj: Deník„Loňská sezona poznamená covidem byla zkušební. Přesto jsme měli o prázdninách neustále plno. Přibližně od Velikonoc pak byly obsazené všechny víkendy,“ libuje si nad přívalem turistů spolumajitel Falkenštejna Jan Srb. Ten podniká ve městě na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor osm let a i na návštěvnosti pivovaru vidí rostoucí oblíbenost tohoto města. „Velkým impulzem bylo otevření velkého hotelu na náměstí, to jsme poznali i na návštěvnosti v pivovaru,“ dodává Srb.

Prudký růst počtu návštěvníků Krásné Lípy má ale i své negativní stránky, kterých si je město velmi dobře vědomo. „Potýkáme se hlavně s větším množstvím odpadu nebo nedostatkem parkovacích míst. Řidiči často auto postaví tak, že nemohou projet autobusy, případně se bezohledně postaví někomu před vrata,“ přibližuje stinnou stránku turistického ruchu starosta Kolář.



Město se proto snaží budovat nová parkoviště, v tom je ale omezené tím, že je na hranicích národního parku, často navíc pro parkovací místa není ani dostatek prostoru. „Snažíme se, aby lidé pokud možno nepřijížděli vlastními auty, ale využívali veřejnou dopravu. A pokud už přijedou autem, aby neparkovali v okrajových částech, jako je Kyjov nebo Sněžná, kde je to opravdu problém,“ vysvětluje dlouholetý starosta Krásné Lípy.



Sdružení obcí se proto snaží o protažení linky do Grossschönau k Trixiparku tak, aby turisté ubytovaní v srdci Českého Švýcarska mohli vyrážet objevovat Žitavské hory nebo Horní Lužici a v opačném směru mohli němečtí turisté bez problémů dorazit až do Brtníků. Ty jsou výchozím bodem pro cesty po východní části národního parku.

Přestože už dnes míří do Krásné Lípy stovky tisíc návštěvníků ročně, mohlo by jich v budoucnu ještě přibýt. „Vidím obrovský potenciál růstu mimo hlavní sezonu. Naším cílem je, aby co nejvíce lidí jezdilo mimo prázdninové měsíce, na to nyní zaměřujeme své marketingové aktivity,“ popisuje současné snahy obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko její ředitel Jan Šmíd.



Hlavním důvodem k rozložení návštěvnosti do největšího množství měsíců je snaha udržet si zaměstnance po celý rok, dříve je totiž hotely nebo restaurace musely na zimu propouštět.