Také letos bude cyklistům i pěším turistům k dispozici oblíbený cyklobus do Českého středohoří. Do nové sezony vyjede poprvé v sobotu 29. dubna.

Cyklobus do Českého středohoří | Foto: se svolením Destinační agentury České středohoří

Projet si na kole zajímavá místa Českého středohoří a neřešit při tom vlastní automobil a převoz rozměrných bicyklů. To umožňuje cyklobus na lince 550906.

Speciální spoj vyjíždí z Roudnice nad Labem a Litoměřic a vyveze cyklisty do vyšších poloh v Českém středohoří. Jedna linka končí na Mukařově ve Verneřickém středohoří a druhá linka na Kletečné.

„Z Kletečné můžete dojet třeba na Dubické vyhlídky a pokračovat dále na Větruši a do Ústí nad Labem. Z Mukařova můžete využít nově vyznačené cyklotrasy a dojet přes Konojedy, kde jsou víkendové prohlídky zámku, a Úštěk do Lounek, odkud pak po Labské stezce zpět do Roudnice či Litoměřic,“ poradil Michal Horáček, cyklokoordinátor Labské stezky v Ústeckém kraji z Destinační agentury České středohoří.

Cyklobus jezdí o víkendech od 29. dubna do 3. září. V Roudnici nad Labem nabírá cestující na zastávce číslo 2 autobusového nádraží v 8.00, 10.00 a 11.30 hodin. V Litoměřicích o dvacet minut později rovněž na autobusovém nádraží, na zastávce číslo 10.

Jízdní řád cyklobusuZdroj: reprofoto/stredohori.cz

Cílem může být Velemín či Bílý Újezd u hory Kletečné, nebo na rozcestí Lovečkovic a Mukařova. „Odtud si můžete naplánovat výlety po Českém středohoří. Z Mukařova doporučujeme na Víťovu rozhlednu či na Bukovou horu, do Muzea v přírodě Zubrnice a Minimuzea Lovečkovice. Výlet je vhodný i pro turisty. Z Kletečné lze sjet až do Třebenic na ochutnávku do místní Čokolaterie nebo jen do Oparna za návštěvou Černodolského mlýna. Pro pěší výlet doporučujeme královnu Českého středohoří Milešovku. Hora s několika nej nabízí občerstvení i ochutnávku vybraných regionálních výrobků, možnost přespání, pro dobrodruhy třeba ve Veberově nouzovně,“ uvádí destinační agentura.

Kapacita cyklobusu je 19 kol a cena jízdného je 60 korun za osobu, zlevněné jízdné 50 korun a 30 korun za kolo. Jízdu lze rezervovat na e-mailu rezervace@ceskestredohori.info

Další podrobnosti najdete na stránkách stredohori.cz.