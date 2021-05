Dostanou se z nejhoršího, porazí covid-19, ale řada zdravotních potíží u nich přetrvává. Týká se to nejen starších, ale stále častěji také mladších pacientů. S postcovidovými problémy míří na mostecké oddělení následné péče v Zahražanech. „Předpokládám, že nás čeká nápor postcovidových pacientů, už nyní vidíme spoustu komplikací spjatých s touto nemocí,“ říká primář oddělení Tomáš Zelenka.

Postcovidové potíže jsou různorodé. „Někdo má omezené plicní funkce, někdo srdeční. Další lidé jsou celkově oslabení, někomu se třeba motá hlava, řešíme ale i jiné problémy,“ vyjmenovává šéf oddělení následné péče.

Nezřídka navíc lidé nemají jeden příznak, ale hned více. „Léčba postcovidových příznaků je dlouhodobá. Často to není o týdnech, ale o měsících, někdy to bude i o rocích,“ pokračuje Zelenka.

V Zahražanech se léčí i Jaroslava Soukupová z Mostu. „Byla jsem jako Šípková Růženka, pořád jsem spala, byla jsem unavená,“ vypráví žena, která trpí také roztroušenou sklerózou a bojovala i s atakou této nemoci. „Nejdříve se musely vyléčit plíce, aby tam nebyl žádný zánět, až potom se mohla zaléčit ataka roztroušené sklerózy,“ popisuje už s úsměvem na rtech.

Nyní musí Jaroslava Soukupová rehabilitovat. „Poctivě se léčím a rehabilituji. Už mám slíbeno, že brzy půjdu domů,“ dodává a nezapomene pochválit lékaře, sestry, další personál, ale i nemocniční kuchyň. „Odsud pojedeme s manželem do lázní do Poděbrad, musím se dát dohromady,“ říká optimisticky naladěná pacientka.

V Zahražanech se ale často setkávají také s lidmi, kteří jsou odevzdaní, léčbu vzdávají, nemoc je „semlela“. Zdravotníci ale nerezignují, bojují. „Snažíme se je z toho dostat. Těší nás, když se nám to daří. Krůček po krůčku. Říkáme jim, že to nebude hned, že je to dlouhodobý proces. Když se pak ti lidé třeba sami nají, postaví k posteli, udělají pár kroků, projdou se po chodbě, když se začnou zlepšovat, rehabilitovat, mají z toho radost,“ připomíná primář.

Přiznává ale, že ne vždy se to povede. Někteří pacienti rezervy vyčerpali, odrazit ode dna se jim nepodaří a zůstanou ležící. Setkávají se tam samozřejmě i se smrtí.

„Moc jsme nevěděli“

Nejobtížnější období tam zažili loni na jaře, když covid-19 udeřil poprvé. „Nejtěžší, alespoň pro mě, to bylo na začátku. Nikdo moc nevěděl, jak pacientům, kromě symptomatické léčby, pomoci. Postupem času bylo více informací, naučili jsme se zvládat různé situace, léčba se zlepšila,“ vzpomíná Tomáš Zelenka.

Lékaři jsou rádi za každé zlepšení pacientů. Některé případy ale potěší obzvlášť. „Když vidíte pacienta, který je na tom hodně hodně špatně, už to vypadá, že to nedopadne dobře, ale on se z toho dostane. Člověk, který byl po infarktu, obézní, měl oboustranný zápal plic. Řekl jedno slovo a dvacet minut to nemohl dodýchnout. A ten člověk se z toho dostal a teď rehabilituje. Ano, je pátým měsícem v nemocnici, ale už udělá, i když třeba v chodítku, pár kroků a dál bojuje,“ těší mosteckého primáře.

Také v Zahražanech byla šest měsíců covidová stanice, mířili tam hlavně hospitalizovaní s lehčím průběhem, kteří nepotřebovali intenzivní péči. Podle primáře je koronavirus zákeřný mimo jiné proto, že příznaky a následné potíže jsou tak různé. „Když přijdete se zlomeninou, infarktem, po operaci srdce, jsou příznaky a potíže většinou jasné. U koronaviru ne, každý to snáší jinak, příznaky a postcovidové symptomy jsou strašně různorodé,“ dodal primář.