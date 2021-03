/FOTO/ Pohostinství ve Chbanech funguje na dohled od hraniční čáry mezi okresy Chomutov a Louny. Tradiční zákazníci, projíždějící ze Žatecka, ani lidé na výletech či chalupáři, tam teď nemohou.

Pohostinství ve Chbanech funguje kousek od hranic okresů Chomutov a Louny. Na frekventované silnici kvůli uzavření okresů nejezdí tradiční zákazníci - chataři, cyklisté, výletníci. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Oblíbený gulášek, skvělé plněné bramborové knedlíky nebo vynikající marinovaná žebra. To vše teď v hospůdce ve Chbanech místo na talíře a na stoly putuje do krabiček. Oproti necovidové době do pohostinství u frekventované silnice ze Žatce na Kadaň nedaleko Nechranické přehrady míří až o 70 procent zákazníků méně. Navíc teď jejich výdejové okénko utržilo další „ránu“ – kvůli uzávěře okresů se tam nedostanou tradiční zákazníci. „Bojujeme, nechceme zavírat, snažíme se,“ zní přesto z kuchyně.