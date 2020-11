„Sdělili nám to velice slušně. Tak jsme poděkovali a odešli jsme. Ale nadšení jsme nebyli, i když situaci chápeme. Obsluha nám řekla, že je u nás hodně nakažených a že z důvodu zabránění šíření nákazy nás neobslouží,“ popisuje Jiřina Dvořáková, která do Plavna v Sasku vyrazila nedávno s rodinou na nákupy z Karlových Varů. Sasko totiž Čechům povoluje vjezd na 24 hodin bez povinného testu a bez hrozby karantény. Do Bavorska musí mít ale negativní test každý, kdo tam jede.

I v Bavorsku se ale Češi s odmítnutím při vstupu do restaurace setkali. „Bylo to v době, kdy jsem jako pendler nemusel mít povinný test na koronavirus, protože ho po mě německý zaměstnavatel nechtěl. Ale když jsem tehdy s dalšími chlapy od nás z práce zašel do jedné restaurace v Bayreuthu, servírka se nám omluvila s tím, že kvůli velké nákaze covidem v České republice, nás neobslouží. Říkala, že se nám velice omlouvá,“ vzpomíná Jiří Straka ze Sokolova.

Zda lze s takovým přístupem bojovat a co by měli lidé udělat, vysvětluje tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. „Uvedený případ je samozřejmě z právního hlediska nepřípustný, stížnost lze podat k příslušným německým institucím. Vhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nicméně není vhodné restaurace navštěvovat. V Německu ostatně s dnešním dnem začala platit přísná opatření, na základě nichž byly takové provozy na minimálně následující čtyři týdny uzavřeny,“ konstatuje mluvčí.

V současnosti tak Češi do německých restaurací nemohou, protože celá země se od 2. listopadu kvůli prudkému nárůstu nových případů koronaviru uchýlila až do konce měsíce do karantény. Jsou uzavřené restaurace, kina, divadla nebo hotely pro turistické cesty. Otevřené ale zůstávají obchody, mnoho Čechů tak do Saska stále jezdí za nákupy.

„Minule, když jsme jeli do Plavna, tak jsme sice chtěli jít do kavárny na kávu a zákusek. Když nám ale paní vysvětlila, že nejdříve musíme vyplnit papíry s údaji o celém jméně, bydlišti a telefonním čísle a e-mailu, raději jsme odešli,“ uvedla Jiřina Novotná z Chebu.