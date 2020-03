Bývalý litvínovský hokejista Vopat čelí nákaze. Průběh nemoci je mírný

Prvním pacientem v Litvínově, který onemocněl na COVID – 19, je bývalý hokejista Jan Vopat. Na svém facebookovém účtu a na Twitteru to oznámila jeho manželka. Ta také děkuje všem, kteří rodině pomáhají. Jan Vopat pozitivní test na koronavir Deníku potvrdil. „To, co napsala moje manželka je pravda, víc k tomu nemám co dodat,“ sdělil.

Hokejista Jan Vopat. | Foto: Edvard D. Beneš

„Manželův průběh nemoci je velmi mírný. Po fyzické stránce je v pořádku,“ uvedla Lenka Vopatová, která na sociálních sítích reagovala na fámy, které se koncem týdne šířily po Litvínově, a popsala, co onemocnění předcházelo. ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE Její manžel přiletěl v neděli 8. března ze služební cesty z Německa a po přistání neprojevoval žádné příznaky nemoci. „V tuto dobu byla vládou nařízená povinná karanténa pouze pro lidi vracející se z Itálie. Tudíž na mého manžela se žádná karanténa nevztahovala, a proto se mohl volně pohybovat po městě a mezi lidmi,“ uvedla Vopatová. Upozornila, že vláda rozšířila povinnou karanténu pro lidi vracející se z dalších rizikových zemí až v pátek 13. března, kdy už byl její manžel 6 dnů doma. Podle manželky v neděli 15. března na sobě pocítil lehké příznaky chřipky, a proto okamžitě kontaktoval Krajskou hygienickou stanici. „Ta po zhodnocení příznaků a skutečnosti, že se pohyboval v krizové oblasti, naplánovala provedení testu na pondělí ráno. Manžela řádně otestovali a od té doby už byl v karanténě. Výsledky testu se dozvěděl v pátek 20. března ráno. Poté nás kontaktoval lékař hygienické stanice,“ informovala Vopatová. Je to frmol, říká ošetřovatelka z Mostu. Lidem roušky vozí na elektrokoloběžce Přečíst článek › Zbytek rodiny byl podle ní testován v sobotu 21. března. „Dodržujeme všechna nařízená hygienická opatření,“ dodala Vopatová, který na sociálních sítích poděkovala všem, kdo rodině pomáhají s nákupem, vařením nebo psychicky po telefonu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu