/FOTO, VIDEO/ Zbořené stodoly, poničené střechy domů, poškozená auta, vyvrácené a polámané stromy, padlé sloupy elektrického vedení. Čtvrteční odpolední bouře napáchala ve Stebně na Podbořansku velké škody. Naštěstí nikoho v této malé vesnici na jihu Ústeckého kraje nezranila. Místní hovoří o tornádu.

Následky ničivé bouře a tornáda ve Stebně, pátek 25. června | Video: Deník/Petr Kinšt

„Opravoval jsem na dvoře auto, když to přišlo. Schoval jsem se do dílny, najednou ohromný rámus. Padaly kroupy, přihnala se vodní stěna, viděl jsem na dvoře vír tornáda. A pak koukám, jak se stodola sesouvá na auto. Když začala do dílny téct voda, dostal jsem strach,“ popsal nepříjemný zážitek Jaroslav Petráň ze Stebna.