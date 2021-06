/FOTO, VIDEO/ Ústecké jezero Milada patřilo v sobotu 5. června sportovcům a jejich rodinným fanouškům.

Akce Milada Run. | Video: Deník/ Petr Málek

Jana sem přijela na kole z Děčína. Bicykl zamkla u jedné z laviček a začala se převlékat do běžeckého. Když se jí při obouvání roztrhla tkanička u bot, sáhla bez váhání do svého batůžku. Vytáhla náhradní pár provázkových žížal a začala je rychle soukat do dírek zelených tenisek. „To se občas stává, proto musíte být vždy ve střehu,“ usmála se. O pár minut později už stála na startu běžeckého závodu Milada Run.