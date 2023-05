Komunikuje pomocí patnácti slov, nesnese cizí lidi a jí jen několik oblíbených jídel. I tak vypadá život dvouletého Tomíka postiženého autismem. Pomoci mu může sbírka, která končí zhruba v půlce května.

Dvouletý Tomík Motyčka má před sebou těžký život. | Foto: Deník/Topi Pigula

Michaela Motyčková z Ústí nad Labem měla sice komplikované těhotenství, ale nakonec se syn Tomáš narodil v očekávaném termínu. Nic nenaznačovalo tomu, že by se jeho život měl vyvíjet jinak než život ostatních dětí. Jenže později se vše změnilo. Kvůli autismu. Teď se denní rytmus rodiny řídí jeho potřebami, mamince Míše pomalu docházejí síly. Peníze došly už dávno. Jako samoživitelka se proto rozhodla obrátit se o pomoc prostřednictvím finanční sbírky na platformě Donio.

Dvouletý Tomík Motyčka má před sebou těžký život.Zdroj: Deník/Topi PigulaMaminka Míša Motyčková podala na přivítanou redaktorovi Deníku levou ruku. Pravé zápěstí má ochrnuté. „Asi si umíte představit, jaké to je nosit kočárek i s Tomíkem do čtvrtého patra. U nás totiž nemáme výtah,“ řekla na vysvětlenou. Jde jen o jeden malý střípek ze života maminky, která bez partnera vychovává celkem tři děti. „Dvě starší z minulého vztahu, třetí je právě Tomášek. Jeho otec nás opustil už v době mého těhotenství,“ přibližuje Michaela.

Dvouletý Tomík vyžaduje neustálou péči a zároveň kvůli svému autismu většinu věcí neumí ani pochopit, ani vyjádřit. „Neumí sám jíst ani pít z hrnku, vybírá jen z několika jídel, které je ochotný jíst, má extrémní výkyvy nálad, trpí silnými úzkostmi z cizího prostředí a cizích lidí, má záchvaty vzteku a sebepoškozování, problémy se spánkem…,“ vyjmenovává maminka jen některé z potíží, s nimiž se musí vyrovnávat. Sama je přitom kvůli omezené funkci pravé ruky už od roku 2015 v invalidním důchodu, po porodu má také problémy s páteří.

Přes noc se vybralo sto tisíc na lék pro Standu. Jste andělé, vzkázal dárcům

Sice to chvíli trvalo, ale Tomáškovi sourozenci pochopili, že potřebuje speciální péči. Dnes jsou mamince velkou oporou. „Například slovně nerozlišuje jednotlivé lidi. My všichni jsme ama. Já jsem ama, sestra je ama i bratr je ama,“ vysvětluje Michaela a doplňuje další slovo. Tnet je nejen kočárek či kolečko, ale i klouzačka. „Musíte si sami domyslet, co chce, když řekne tnet,“ vysvětluje Tomíkova maminka zádrhely v komunikaci, která obsahuje zhruba 15 slov.

Šance na lepší život

K tomu, aby se Tomíkův život zlepšil, je potřeba celá řada terapií a pomůcek, ovšem na ty Míša Motyčková ze svého invalidního důchodu a dávek nedosáhne. „Zůstala jsem sama na tři děti a jsme na hranici finanční existence. To znamená, že bez pomoci z venku nemá Tomík šanci na zlepšení života či kvalitnější léčbu,“ dodává Michaela.

Dvouletý Tomík Motyčka má před sebou těžký život.Zdroj: Deník/Topi PigulaProto se rozhodla založit sbírku, která má uhradit specializovaná vyšetření malého Tomáška, nákup potřeb pro autisty, jako je zátěžová deka či výukové materiály, nákup doplňků výživy a také na pronájem přístupnějšího a většího bytu. Nyní žijí ve 4. patře bez výtahu, což je dlouhodobě neudržitelné. „Potřebujeme také nový kočárek. Ten, který máme teď, už přestává dostačovat z hlediska nosnosti,“ doplňuje maminka jednu z pomůcek, na kterou půjdou peníze s vyhlášené sbírky.

Celou dobu hodinové procházky a povídání Tomík nijak nereagoval a apaticky zvládl i focení. Až pak jen rukou zamával v gestu, kterým vyjádřil nelibost na jedné straně a touhu po změně prostředí na druhé. „Kdyby měl některý z emočních záchvatů, rozhodně bychom si nic neřekli,“ zakončila schůzku Michaela, která byla ráda, že syn upoutaný v kočárku vydržel tak dlouho v klidu.

Veřejnou sbírku na Tomáška najdete tady: https://www.donio.cz/pro-rodinu-s-malym-autistou-tomaskem

Autismus



Psychiatrické onemocnění způsobené abnormálním vývojem centrální nervové soustavy. Projevuje se neschopností vytvářet sociální vazby, komunikovat a dotvářet komunikaci mimikou. Diagnóza autismu bývá nejčastěji stanovena ve věku 3 let. Pod tento pojem se zahrnuje celé spektrum chorob společně označované jako poruchy autistického spektra. Jedná se o změny na genech ovlivňujících mimo jiné jazykové oblasti mozku v průběhu vývoje plodu. Původ vzniku autismu stále není důkladně prozkoumán.