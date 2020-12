„Chci se o Vánocích setkat s prarodiči a chci mít jistotu, že je neohrozím. Nechám se otestovat i příští týden, ještě před samotnou návštěvou,“ prozradila Litoměřičanka Klára s tím, že za dva a půl měsíce svou babičku s dědou viděla v nedávné době pouze jednou. Byla také ráda, že s dvěma malými dětmi nemusela ve frontě čekat příliš dlouho, neboť maminky s kočárky mají na testování přednost.

Nemocnice v Litoměřicích je jedním z míst v regionu, kde se lidé mohou nechat zdarma otestovat. Plošné testování veřejnosti tu bude probíhat až do 15. ledna. Podle mluvčí nemocnice Naděždy Křečkové bude probíhat každý pracovní den v době od 10 do 12 hodin, a to pouze po předchozí registraci prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu nemocnice.

Testování probíhá výtěrem z nosu. Výsledek se pacient dozví do třiceti minut a dostane potvrzení o jeho provedení. „V případě pozitivního antigenního testu bude testovaná osoba vyzvána k provedení PCR vyšetření, ke kterému se dostaví v čase určeném personálem odběrového místa,“ doplnila mluvčí litoměřické nemocnice.

Možnost bezplatného testování veřejnosti antigenními testy nabídne rovněž testovací centrum umístěné před papírnou Mondi ve Štětí.