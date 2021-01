860 opilých nebo zdrogovaných lidí loni střízlivělo na postelích teplické záchytky. Dalších 68 z ulice přivezených klientů personál protialkoholní stanice vyšetřil ambulantně. Detoxikace na lůžku u nich nebyla potřeba. Vyplývá to z bilanční zprávy, kterou zveřejnila Krajská zdravotní.

„Z hospitalizovaných osob převažují ty pod vlivem alkoholu, kterých bylo v loňském roce 665. Ve 195 případech šlo o narkomany pod vlivem drogy,“ uvedla vrchní sestra Jaroslava Duchoňová. Podle ní převažují muži nad ženami. Nejvíce klientů služby záchytky využilo v červnu, naopak nejméně vyšetření zdravotníci zaznamenali v lednu. Řada klientů se na záchytce objevuje opakovaně. S trochou nadsázky by se dalo říci, že tam spí častěji než doma.



Prakticky každý týden vozí opilé lidi z ulic města na záchytku tepličtí strážníci. Podle jejich ředitele Michala Chrdleho jsou mezi nimi i stálí klienti. Třeba paní ve středním věku, kterou ještě nikdo neviděl v ulicích střízlivou. „Během roku na ni byla řada stížností. Například z obchodních domů nebo z teras restaurací, když ještě fungovaly. Naložíme ji a odvezeme na záchytku. Opakovaně,“ zmínil ředitel strážníků. Jeho lidé totiž, jak podotkl, ze zákona více ani udělat nemohou. Žena se podle něj nechová nikterak agresivně. Akorát ráda pije a pak obtěžuje na veřejnosti. „Pro okolí není žena nebezpečná, pouze otravná,“ uvedl ředitel městské policie.

Provoz záchytky, která v Teplicích funguje pod křídly společnosti Krajská zdravotní, dotuje kraj. Stanice poskytuje zdravotní službu osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo okolí. Pobyt klienta přijde na 3000 korun. Nejvíce dovezených lidí pochází z domovského Teplicka. Následují spádové okresy Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Litoměřice a Louny.



Výjimkou není ani Děčín. Tam se do ulice U Plovárny loni na konci října vydala policejní hlídka. Podle hlášení tam měl na zemi ležet bez hnutí muž, který vůbec nebyl schopen vstát a jevil známky požití značného množství alkoholu. To potvrdila i dechová zkouška, při které mu policisté naměřili přes 3,6 promile alkoholu v dechu. Skončil na protialkoholní záchytné stanici v Teplicích.



Podobnou nálož alkoholu měl v sobě muž v Mostě. O pomoc strážníků tam už na jaře loňského roku požádala obsluha občerstvení na nádraží ČD. Podle oznamovatelky se tam pohyboval podnapilý muž, který slovně napadal zákazníky a poškozoval vybavení prodejny. Na místo přijeli strážníci, kteří muže našli tam, kde byl nahlášený. Dotyčný se přiznal k výtržnostem, na místě uhradil vyměřenou pokutu. Následně byl z prostoru nádraží vykázán. Po deseti minutách strážníky přivolal pracovník ostrahy nádraží s tím, že dotyčný muž opět leží na zemi uprostřed nádražní haly a vulgárně pokřikuje na cestující. Strážníci se na místo vrátili a provedli u muže dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, nadýchal 3,8 promile. I on nakonec putoval do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích.