Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Součástí zahájení turistické sezóny budou stejně jako v roce 2023 plavby parníkem Labe. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

DĚČÍNSKO

Teenage disco

Kdy: pátek 19. dubna od 16.00

Kde: Slovanský dům, Mikulášovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mládež od 6. třídy výše si může přijít užít diskotéku. Zahraje DJ, nealko je zajištěno.

Přednáška Dana Bárty: Vážka jako předsunutá hlídka - o vážkách jako významných bioindikátorech

Kdy: pátek 19. dubna od 17.00

Kde: Kulturní dům, Krásná Lípa

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Český zpěvák a textař Dan Bárta nemá slabost jen pro hudbu, ale je také nadšeným milovníkem přírody, který navštívil řadu kontinentů s cílem zkoumat a fotografovat vážky. O nich bude také jeho přednáška v krásnolipském kulturním domě, při které svůj výzkum přiblíží.

Vášní zpěváka Dana Bárty jsou vážky. Přijede o nich přednášet do Krásné Lípy

Koncert Folklor Ponašem

Kdy: pátek 19. dubna od 18.00

Kde: Tančírna Balahala, Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Folklór hraný ve stylu "ponašem" jako folk, někdy trochu jazzu nebo rocku. Moravské, slovácké, valašské a slovenské písničky, které si budete moci zazpívat.

Koncert Alen s kapelou

Kdy: pátek 19. dubna od 19.00

Kde: Kulturní dům, Krásná Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Písničkářka Alen své debutové sólové album Až se řeky vylijí z břehů Alen vydala v roce 2020. V textech a hudbě pracuje s intimitou, křehkostí a pozoruhodnou hloubkou. Z čistě klavírních písní se nyní posouvá více kapelním směrem – vydala druhou desku s názvem Tma – začala hrát také na kytaru a při koncertech ji doprovází kontrabas (David Liber) a bicí (Matyáš Hökl). Alen v současné době vystupuje také v kapele Lenky Dusilové.

Zdroj: Youtube

Houba a Volant

Kdy: pátek 19. dubna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Po 15 letech společný koncert punkových kapel Houba a Volant. Předprodej vstupenek probíhá ZDE.

Výroční jiříkovský jarmark

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00

Kde: Náměstí, Jiříkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Jiříkov si v letošním roce připomíná významné výročí 110 let povýšení na město. Při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona města, připravilo bohatý historický program. Akce začne mší v kostele sv. Jiří, po celý den se pak lidé budou moci těšit na ukázky šermu Rytířů Fortuny a zažijí pravý rytířský turnaj v podání divadelního souboru Traken. Středověkou atmosféru navodí hudební skupina Elthin. Proběhnou také ukázky historických řemesel. Pro děti chystá "Divadlo nejen pro děti" dvě loutková představení. Návštěvníci na místě najdou také více než 35 trhovců, kteří nabídnou své výrobky nebo občerstvení. Studenti Střední lesnické školy ve Šluknově předvedou ukázku výcviku dravců, jiříkovští rodáci zahrají s dechovou kapelou z Berthelsdorfu. Den zakončí ohnivá kejklířská show a vystoupení jazzových mistrů - kapely What the funk.

Zahájení turistické sezony v Děčíně

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Pod zámkem, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program přinese Zahájení turistické sezony v Děčíně. Centrem dění se stane okolí děčínského zámku, a to Smetanovo nábřeží, prostranství před knihovnou a Mariánská louka. Lidé si užijí den plný sportu, gastronomických zážitků, hudby a her. Součástí akce bude oblíbený Food festival nebo závod Run fest. Letošní novinkou bude kulinářská show účastníka MasterChefa Adama Runduse. Chybět nebude ani bike show, vystoupení kapel Kůzle a DC Radio, hry pro děti a mnoho dalšího. Návštěvníci si mohou užít také okružní plavby historickým parníkem Labe.

Food festival nebo Run fest. Zahájení turistické sezony v Děčíně se blíží

Děčínský food festival

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Zahájení turistické sezony se uskuteční Děčínský food festival. Návštěvníci ochutnají tradiční i netradiční gastronomii, těšit se mohou na jamajské speciality, burgery, belgické hranolky, rolovanou zmrzlinu, latinsko-americké churros, drinky a koktejly a mnoho dalšího.

Čarodějnický pohádkový les

Kdy: sobota 20. dubna od 14.00 do 16.00

Kde: Lesopark Kvádrberk, Děčín

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Zejména děti si přijdou na své v Čarodějnickém pohádkovém lese, do kterého se mohou vydat v sobotu. Start je u Loretánské vyhlídky v Lesoparku Kvádrberk (v blízkosti konečné autobusu). Cestou po červeně značené trase se mohou těšit na mnoho pohádkových postav, nejrůznější úkoly a v cíli, kterým bude altán s ohništěm v lese v Ludvíkovicích, je čeká velká sladká odměna, buřtík, limo, čaj a malování na obličej. Trasa měří přibližně 2,2 kilometru.

Pivovarský ples

Kdy: sobota 20. dubna od 20.00

Kde: Centrum Pivovar, Děčín

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Tradiční Pivovarský ples v prostorách původních pivovarských sklepů. O hudební program se postará skupina U-Style. Vystoupí také trapnomág Richard Nedvěd známý z Česko Slovesko má talent. Na místě bude i kasino nebo fotokoutek, chybět nebude tombola. Večerem provede moderátor Tomáš Kettner. Vstupenky je možné zakoupit v hotovosti v Pivovarské restauraci Kapitán nebo Hopsáriu v Centru Pivovar.

Olympic, Dan Bárta nebo Wohnout. Festivaly na Děčínsku lákají na zvučná jména

Ples taneční školy

Kdy: sobota 20. dubna od 20.00

Kde: Dům kultury, Česká Kamenice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Na večeru plném tance, hudby a radosti zahraje taneční orchestr Karavel z Berouna, vystoupí i tanečníci z klubu Bella Danza Děčín. Vstupenky je možné zakoupit v taneční škole Bella Danza Děčín, rezervovat je možné na webu www.belladanza.cz. Taneční školu najdete na Mírovém náměstí v Děčíně ve vnitrobloku naproti magistrátu každý pracovní den od 16.00 do 20.00.

Jarní diskotéka

Kdy: sobota 20. dubna od 21.00

Kde: U Velku, Horní Podluží

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Milovníci hitů od 90. let do současnosti se mohou přijít zatančit. Celou akci moderují Petr a Geri Bannertovi. Proběhne slosování o šampus.

Bleší trhy v Janské

Kdy: od soboty 20. dubna

Kde: Janská

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Janské v sobotu začínají oblíbené bleší trhy. Konat se budou každou třetí a pátou sobotu v měsíci. Proběhnou 20. dubna, 18. května, 15. června, 29. června, 20. července, 17. srpna, 31. srpna, 21. září, 19. října a 16. listopadu.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Den Země v ústecké zoo

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun

Proč přijít: Během dne bude pro návštěvníky ústecké zoo připravena řada inspirativních stanovišť, která jsou věnována ekologii všedních dnů. V modelové domácnosti se podívají do ekonebe a ekopekla, děti si budou moci na různých aktivitách vyzkoušet, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Mohou napsat vzkaz planetě Zemi a na misku vah přidat svoji kapku, kterou mohou zlepšit svět kolem nás. Příchozí se zároveň mohou zapojit do akce S vysloužilci do zoo - při odevzdání malého elektrospotřebiče získá prvních 100 návštěvníků v tento den vstup pro dítě zdarma.

Hraběcí mlsání – čokoláda

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Zámek Velké Březno připravil na sobotu 20. dubna od 10.00 do 16.00 speciální gurmánské prohlídky, kde v každé místnosti zámku se dozvíte něco z historie výroby této oblíbené pochutiny a zároveň přitom budete moci ochutnávat nejrůznější druhy čokolády. partnerem akce je rodinná manufaktura Jordan z Děčína. Vstupenky na akci jsou dostupné na pokladně zámku, částečně jsou nabízeny online. Tato netradiční prohlídka začíná každou půlhodinu, lístek přijde na 180 korun.

Ústecká jarní padesátka

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: start DDM Ústí nad Labem

Za kolik: startovné 50/25 korun

Proč přijít: Tradiční jarní turistický pochod pro organizované i neorganizované turisty po krásách a zajímavostech Českého středohoří nese název Ústecká jarní padesátka. V rámci pochodu budou vyhlášeny jak kratší trasy pro rodiny s dětmi, a to 8 km (Bertino údolí-Erbenova vyhlídka-Dobětice-Mariánský vrch) či 15 km (navíc cesta přes Chuderov na vyhlídku Vladimíra Horáka a přes Žežice do Dobětic a do cíle) . Střední trasa o délce 25 km povede přes Erbenovu vyhlídku a vyhlídku Vladimíra Horáka do Neznaboh a déle přes okrajové části města (Skorotice a Všebořice) do Střížovic a přes Střížovický vrch do cíle. Nejzdatnější turisté se v rámci tras 35 až 50 km podívají navíc na Nakléřovský průsmyk, Adolfov, Telnici, Varvažov, Žandov a ve Střížovicích naváží na trasu 25 km. V cíli za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom, drobné občerstvení, absolventskou turistickou vizitku, placku pochodu. Začátek v sobotu 20. dubna mezi 6.00 a 10.00 před DDM v ústecké Bělehradské ulici. Plné startovné je 50 korun, snížené pak 25 korun.

Litoměřicko

1. Litoměřický blešák 2024

Kdy: sobota 20. dubna od 8.00

Kde: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První letošní bleší trh odstartuje sezonu v Litoměřicích na Tržnici Felixe Holzmanna. Stane se tak v sobotu 20. dubna v 8.00. Místa prodejcům se nerezervují - kdo dřív přijde, místo získá.

Svatovojtěšská pouť v Počaplech

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00

Kde: Počaply

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota 20. dubna nabídne Svatovojtěšskou pouť v Počaplech. Odstartuje v 10.00 a nabídne pouťové atrakce, stánky s občerstvením a nebo stříkaným tetováním pro děti. V 15.00 zazpívá Iriss Horká.

Jarní košt v Třebívlicích

Kdy: sobota 20. dubna od 12.00

Kde: Zámecké vinařství Johann W, Třebívlice

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: V třebívlickém vinařství Johann W proběhne v sobotu 20. dubna odpoledne Jarní košt. K ochutnání budou produkty českých vinařů z oblastí Litoměřicka, Chomutovska, Mostecka, Roudnicka a Mělnicka. V ceně stokorunového vstupného je zahrnuta degustační sklenička. Víno se bude směňovat za pětikorunové žetony. Během akce bude otevřena restaurace Ulrika.

Českolipsko

Dubnové farmářské trhy

Kdy: sobota 20. května v 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Dubá

Proč přijít: Na dubnovém trhu najdete velký výběr sadby zeleniny, bylinek a květin i první zeleninu, malé řízkobraní a další dobroty od mistra řezníka, pečivo z řemeslné pekárny, sušené ovoce a oříšky, velký výběr klobás, sýry z farmy, velký výběr koření, bezlepkové dobroty od Damodary, mošty, marcipán a zdobené perníčky, bylinnou lékárnu, grilované ryby a marmelády, mošty a dobré víno, ale také vybraná řemesla – výrobky z látek, dřeva, proutí a dalších přírodních materiálů, šperky a další stánky. Chybět nebude ani hudební doprovod.

Výstava vzácných dřevořezeb

Kdy: sobota 20. a neděle 21. dubna v 10.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Proč přijít: V gotické kapli budou mimořádně k vidění tři vzácné dřevořezby z bezdězské křížové cesty, které se ztratily v druhé polovině 20. století a teprve před pár lety se vrátily zpět na hrad. Mimořádně budete moci také navštívit ochoz v královské kapli a prohlédnout si nové instalované vitráže v celé kapli.

Pověsti hradů spatřených

Kdy: probíhá do 28. října

Kde: Památník K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: Karel Hynek Mácha, známý především jako autor epické básně "Máj", byl nejen vášnivým básníkem, ale také talentovaným kreslířem. Během svých cest po českém venkově si Mácha často vybíral za motiv starobylé hrady a zříceniny, které mu poskytovaly nevyčerpatelný zdroj inspirace. Staré pověsti a legendy spojené s těmito místy ho fascinovaly a staly se nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu. Příroda byla pro mladého básníka inspirací i útočištěm. Mácha podnikl za svůj krátký život mnoho pěších výletů. Putoval sám nebo se svým přítelem Eduardem Hindlem, který ho v létě roku 1832 přivedl poprvé i do našich končin. Známé jsou jeho cesty do Krkonoš a dokonce i do daleké Itálie. Při svém putování zemí českou, zemí milovanou, navštívil a zaznamenal Mácha některé hrady i několikrát. Plány cest a seznam „hradů spatřených“ si zapisoval do Zápisníku, Černého sešitu, Hnědého sešitu. V jeho pozůstalosti se dochovalo 115 kreseb a akvarelů. Většina skic vznikala přímo na cestách, některé později Mácha doma koloroval. Vy si teď můžete přečíst známé i neznámé pověsti hradů, které na svých poutích navštívil Karel Hynek Mácha a které třeba už tenkrát vyslechl od místních lidí a mohly se stát inspirací pro jeho tvorbu.