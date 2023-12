Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

DĚČÍNSKO

Vánoční jarmark v muzeu

Kdy: sobota 9. prosince - neděle 10. prosince

Kde: Oblastní muzeum Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na muzejním dvoře o víkendu mezi 10. a 17. hodinou čekají na příchozí vánoční trhy. Stánky nabídnou lahůdky na sváteční stůl, drobné dárky pro blízké i různé dobroty na zahřátí. Děti zabaví tvůrčí dílna, budou si také moci nechat pomalovat obličej. V sobotu od 14 hodin vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ Želenice.

Vánoční trhy v Podmoklech

Kdy:sobota 9. prosince - neděle 10. prosince

Kde: Park Hostelu Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trhy budou o víkendu také v blízkosti muzea, a to v parku hostelu. I zde lidé nasají vánoční atmosféru u svařáku a budou moci mezi 10. a 17. hodinou zakoupit spoustu vánočních pochoutek, dárků nebo dekorací.

Adventní jízda doubledeckerem

Kdy: neděle 10. prosince od 14.00 do 16.00

Kde: Husovo náměstí a Masarykovo náměstí, Děčín

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Dvoupatrový autobus bude jezdit o neděli 3., 10. a 17. prosince na trase Husovo náměstí až Masarykovo náměstí v čase 14 až 16 hodin. Lístky si zakoupíte na místě u řidiče.

Kamenický 2. advent

Kdy: neděle 10. prosince od 13.00

Kde: náměstí Míru, Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V České Kamenici se o druhé adventní neděli opět uskuteční adventní trhy s doprovodným program. Návštěvníky čeká tradiční Čertovské a andělské nádraží, v 15 hodin vystoupí Andělský akordeon Jitky Baštové v kapli a od 17 hodin se lidé mohou těšit na koncert Circusu Ponorka.

Wohnout Unplugged

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00 do 23.00

Kde: Městské divadlo Varnsdorf

Za kolik: 490/440 korun

Proč přijít: Skupina Wohnout převlékla koncertní šňůru opět do akustického obleku a vyráží na unplugged tour. Kapela změnila aranže, přibrala na chvíli pátého člena, naučila se hrát na řadu nových nástrojů a láká na divadelní scénu. Historicky druhá unplugged sezóna oblíbené české kapely Wohnout zavítá do českých měst, kde Wohnouti představí své písně v upravených akustických verzích. Hostem kapely je houslista Vojta Lavička. Vstupenky zakoupíte online na webu divadla.

8. výročí obnovení vaření piva v České Kamenici

Kdy: sobota 9. prosince od 11.00

Kde: Pivovar Kotouč, Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zájemci si budou moci v sobotu prohlédnout českokamenický pivovar a dozvědět se zajímavosti z jeho historie. Prohlídka pivovaru s jeho majitelem je na programu od 11 do 13 hodin, od 15 hodin pivovaru i všem zúčastněným požehná kněz Josef Jaroš. Od 16 do 17 hodin budou moci příchozí posedět s majitelem na pivu a v 18 hodin přijde na řadu hudební produkce k poslechu i tanci. Prohlídky pivovaru jsou možné po telefonické objednávce 777 880 024.

Adventní koncert

Kdy: pátek 8. prosince od 17.00

Kde: Kostel sv. Martina, Markvartice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vánoční koledy i známé české písničky zahraje v markvartickém kostele kapela Jaheva ze Stružnice. Koncertem provede moderátor Jan Novotný, koncert začne v 17 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Kdo bude mít zájem, může přijít v 16.30 s Marcelem Hrubým, který se zasloužil o opravu kostela, zapálit svíčky u přilehlé poutní cesty.

9. Divadelní vánoční bazar

Kdy: sobota 9. prosince od 14.00

Kde: Městské divadlo Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční bazar pro dětský domov v České Kamenici. Děti si připravily vystoupení, chybět nebude ani hudba Tomáše Kostky a Ivy Šulcové. Pomoci je možné věnováním předmětů, které mohou být vhodným dárkem pro druhé a stanou se předmětem prodeje v rámci bazaru. Ty je možné doručit přímo do divadla předem, nebo i v den konání. Na místě bude k dispozici občerstvení včetně svařáku i doprovodný program. Andělé bez křídel si tu připravili výtvarné dílničky.

Mrakoplaš a MGB& s Tichou radostí na cestách

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Mrakoplaš s deskou Tichá radost zavítá i do Děčína, kde zahraje společný koncert s kapelou MGB&. Vstupenky online na www.vstupenkadecin.cz.

ÚSTECKO

Ústecké Vánoce

Kdy: pátek 8. prosince od 15.30

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kulturně-společenský program Ústecké Vánoce na Lidickém náměstí pokračuje. V pátek 8. prosince od 15.30 se návštěvníkům vánočních trhů představí hudebník Pavel Houfek, Will Eifel a formace Fridrich & Fridrich či Mladé perspektivní ryby. Vstupné je zdarma.

Kapela UDG zahraje v Nároďáku

Kdy: pátek 8. prosince od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 430 korun

Proč přijít: V ústeckém Národním domě od 20 hodin vystoupí zpěvák a skladatel Patrik Malý a od 21 hodin se představí UDG. Populární ústecká formace pochází z Ústí a do krajské metropole se vždy ráda vrací. „Máme připravený velmi dlouhý playlist písní, které jsme se snažili obměnit tak, abychom nebyli stále stejní a tak jsme vytáhli i písně, které jsme na pódiu nehráli opravdu dlouho. Koncert bude vánočně perný,“ říká zpěvák UDG Petr Vrzák. Lístek přijde na 430 korun, vstupenky lze koupit na www.xticket.cz.

Winter Milada Run

Kdy: sobota 9. prosince od 9.00

Kde: jezero Milada, Chabařovice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Běžeckou sezonu na severu Čech zakončí Winter Milada Run, který každým rokem láká stovky běžců na kouzelně zasněžené a ledové království jezera Milada v Chabařovicích na Ústecku. Tento rok budou opět ve vánočním stylu. Připraveny budou v sobotu 9. prosince trasy 12,5 km a 5,3 km, v plánu jsou i olympia dětské závody. Start hlavního závodu je ve 12.00, vyhlášení vítězů proběhne ve 13.30. Startovné koupíte od 450 korun.

Vánoce v Zubrnicích

Kdy: sobota 9. a neděle 10. prosince od 9 do 16.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 70/100 korun

Proč přijít: Adventní čas zakončený Vánocemi a oslavou příchodu nového roku. Tradiční jídla, vůně vánočky, jablek a ořechů. Vánoční zpívání a koledování nejen s folklorním souborem, ale také zvyky a tradiční věštby, výstava betlémů a řemeslný trh. Tak to budou Vánoce v Zubrnicích, které se uskuteční v sobotu 9. a v neděli 10. prosince vždy od 9 do 16.00. Plné vstupné přijde na 100 korun a snížené pak na 70 korun.

LOUNSKO

90 let lounského hokeje

Kdy: sobota 9. prosince od 13.30

Kde: Zimní stadion, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lounskému hokeji je 90 let. Místní hokejový klub Slovan připravil při této příležitosti velkou oslavu. V sobotu 9. prosince uvidí návštěvníci zimního stadionu řadu exhibičních utkání od přípravek přes juniory a dorost až po utkání bývalých hokejistů. Představí se také lounský oddíl krasobruslení a na závěr v 19.00 přijde společné focení mužstev HC Slovan.

Mikulášská nadílka a rozsvícení stromu v Žatci

Kdy: neděle 10. prosince od 15.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhá adventní neděle přinese do centra Žatce pestrý program s mikulášskou nadílkou a rozsvícením vánočního stromu. Mikulášská nadílka bude probíhat na radnici od 15 do 19 hodin. V 16, 17 a 18 hodin se o tu pekelnou postarají přímo na náměstí Svobody alpští čerti. Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města je v plánu na 17. hodinu. To vše doprovodí staročeský vánoční trh s dobovými stánky, řemesly a zvyky.

CHOMUTOVSKO

Zimní Flerjarmark v Kadani

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Mírové náměstí v Kadani bude v sobotu 9. prosince dopoledne lákat Zimní Flerjarmark. Nabídne originální ruční výrobky, například užitkovou i dekorativní keramiku, šperky, interiérové dekorace, módu a doplňky, ale také krmítka pro ptáky či svíčky a samozřejmě něco dobrého na zub. V doprovodném programu se představí Antikvariát Městské knihovny Kadaň a chybět nebude ani pohádka. Jarmark proběhne od 10 do 15 hodin.

Vánoční jarmark v Klášterci

Kdy: neděle 10. prosince od 10.00

Kde: Kulturní centrum, Klášterec nad Ohří

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V Kulturním centru v Klášterci nad Ohří se na neděli 10. prosince chystá tradiční vánoční jarmark. Setkání se svařákem a punčem nabídne vánoční dílny, stánky a zajímavý program. Vystoupí žáci ZŠ Petlérská (13.00), ZUŠ Klášterec (14.00), vánoční zpívání přinese Tom a Hned Vedle (15.00) a také soubor Septem Cantet (16.00).

LITOMĚŘICKO

Ledoborec u Třeboutic

Kdy: sobota 9. prosince od 10.00

Kde: Wake & Fun u Třeboutic

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Otužilci Litoměřice zvou v sobotu 9. prosince za pěkným a opravdu ledovým zážitkem. Na břehu Labe u Wake & Fun u Třeboutic se odehraje akce s příznačným názvem Ledoborec 2023. Jde o druhý ročník setkání otužilců všeho věku. Přátelské setkání je otevřené všem zájemcům - těm zkušeným i začátečníkům. Registrace začne v 10.00, pro plavce budou následně připraveny tratě 50, 100 a 200 metrů.

Krampusáci v Galerii na Soutoku

Kdy: neděle 10. prosince od 15.00

Kde: Galerie na Soutoku, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krampusáci.cz zvou na mikulášský program do litoměřické Galerie na Soutoku. Proběhne v neděli 10. prosince odpoledne a nabídne živé pěvecké vystoupení, dětskou diskotéku a soutěže, chybět nebude ani zpívání koled. Na akci zavítá také sám svatý Mikuláš, doprovodí ho děsiví čerti krampusáci.

TEPLICKO

Krucipüsk a Kurtizány z 25. avenue

Kdy: sobota 9. prosince od 20.00

Kde: Knak Teplice

Za kolik: 650 korun

Proč přijít: Krucipüsk a Kurtizány z 25. avenue vyrazily na společné turné. Krucipüsk na něm představí už 13. řadové album, Kurtizány přivezou limitovanou vinylovou reedici kultovní desky 2000? z roku 1997. V rámci turné spřátelené kapely zavítají i do Teplic. Vstupenky jsou k dostání v síti SMSticket.

Václav Noid Bárta v Teplicích

Kdy: neděle 10. prosince od 15.00

Kde: Kolonáda u Domu kultury, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Teplických Vánoc 2023 se o druhé adventní neděli chystá několik vystoupení, jako Z pohádky do pohádky flašinetáře Honzy z Ostrova, kouzelnická show Flažolíka nebo Vánoční muzikál v podání Musical school při DDM Ústí nad Labem. Od 18 hodin vystoupí populární zpěvák a muzikálový herec Václav Noid Bárta.

MOSTECKO

Mikulášská show s čertovskou diskotékou

Kdy: sobota 9. prosince od 15.00

Kde: nám. Míru, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program Krušnohorských Vánoc v Litvínově pokračuje. V sobotu od 15 hodin návštěvníkům předvedou řemesla, jako kováři, svíčkaři či drátenice. V 16.30 začne Mikulášská show s čertovskou diskotékou. V 18 hodin pak vypukne ohňová show.

Čertovská show 2023

Kdy: neděle 10. prosince od 17.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Náměstí v Mostě ovládnou Krampus čerti, kteří svým zjevem děsí i dospělé. Pekelný průvod potrvá přibližně hodinu. V Mostě je show čertů už tradicí. Mimo ni najdou na 1. náměstí lidé adventní trhy, které trvají až do konce roku.